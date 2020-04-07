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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 37013702370337043705>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  Унуноктий написав: Мне в начале 00-х предлогами трешку в Шахтерске за 500 долларов.



Ооооо, так ты из тех краев? :shock:
Тогда природа этого явления ясна.
Дыбил сельский, я родился в Киеве а не в свинарнике как ты.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:16

  Унуноктий написав:Зображення



Крутой у тебя барак. :!: Но порог не закончен, козырька нет, дорожки из щебня, земли мало, двора нет, вид и цвет ужасный, как двухэтажный товарный вагон с окнами ... За проект два. Бесперспективен на рынке недвижимости. :lol:
А хозяин с его жестами - невоспитанный хам, и пальцы у него по форме похожи на половой орган подростка. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Дякую за коментар. Читати 100500 сторінок не зовсім практично в контексті дежавю ... є моменти ...
ОК, а по яких "дєлах" тут люди ? за останні 3-4 дні бачу тільки протистояння постсовка з міленіалами одні в минулому на б"юджеті пиляли бабло і лендлордять зараз на стирине в минулому, інші активно намагаються довести перспективи закордону, не парячись про власне майбутнє ...

Эта тема превратилась в клуб людей как-то связанных с недвижимостью. От лендлордов, спекулянтов до перфекционистов, ищущих себя и сокрушающихся о несовершенстве мира.
Все сидят по уши в недвижимость, как только появляются свободные деньги, что-то подкупают. Что можно обсуждать, если у завсегдатаев сложился устойчивый паттерн?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:20

  Унуноктий написав:Дыбил сельский, я родился в Киеве а не в свинарнике как ты.



К твоему сведению, все таланты родом из села. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  Унуноктий написав:Зображення



Крутой у тебя барак. :!: Но порог не закончен, козырька нет, дорожки из щебня, земли мало, двора нет, вид и цвет ужасный, как двухэтажный товарный вагон с окнами ... За проект два. Бесперспективен на рынке недвижимости.
А хозяин с его жестами - невоспитанный хам, и пальцы у него по форме похожи на половой орган подростка. :oops:
Дыбил, я не хозяин. Я ж написал что арендую. Когда медсестра отключит интернет?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:22

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:Каких-то полгода назад большинство было уверено в шикарных заработках врозетчиков, уберщиков и прочих курьеров, которые крутя отвертками, баранками и педалями, легко могли за пару лет заработать на однушку.... и вдруг начинаются истории как легко срубить бабла в Нью-Йорке...

Это было ответом на "посмотрите на зарплату санитарки, кто будет покупать квартиры".
Человек с прямыми руками, или мозгами, или просто готовый пахать 10-12 часов в день зарабатывает больше тысячи долларов в месяц. Живет с тещей, питается на зарплату жены. Через 2 года у него на руках 24 тыс - можно начинать искать хрущик под ремонт 5/5 на дальних окраинах. Что не так?

Ну это сказки какие-то. Хрущей по таким ценам не видел с 2014 года. На какое либо приличное жилье с 1 куе в Киеве вообще даже не мечтать. Разве что зарабатывать 3 куе в мес. Но человеку с таким уровнем дохода будет как-то плохо жить в плохом районе в засцаном хруще.

Кто говорит про приличное? Начальное чтобы съехать от тещи. 2 года это смешной крайний срок. Может и 3, и 5. Сколько лет в Лондонах/Парижах понадобится такому человеку чтобы иметь в собственности полностью выплаченную квартиру даже начального уровня?
В 14-16 можно было даже прокатиться на лифте новостроек. Особенно имея довоенные накопления.
По поводу сказок - есть живой пример Доллярчик, который при внешней простоте сделал всех. И не один раз)
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:27

  Унуноктий написав:
Хомякоид написав: В Гермашке 200 евро в месяц это красная рыба, мясо каждый день, овощи Фрукты от пуза, пиво каждый день. Клубника круглогодично. Так что 200 дол. в месяц в большом яблоке вполне верю.
Это если еду на мусорнике выбирать?

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В Польщі вистачало на харч в середньому 10 злотих на день, але без червоної ікри, цигарок і горілки (але було пиво, сидр, вино)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:35

  Vlad442 написав:Кто говорит про приличное? Начальное чтобы съехать от тещи. 2 года это смешной крайний срок. Может и 3, и 5. Сколько лет в Лондонах/Парижах понадобится такому человеку чтобы иметь в собственности полностью выплаченную квартиру даже начального уровня?
В 14-16 можно было даже прокатиться на лифте новостроек. Особенно имея довоенные накопления.
По поводу сказок - есть живой пример Доллярчик, который при внешней простоте сделал всех. И не один раз)

десь він пропав ...

мав депозит на гривневий в межах Фонда, квартиру, 2є дітей, жінку учительку в декреті, чахлий бізнес велодетальний, який в період розквіту до карантина давав 11 К грн. ...

і що його чекає далі?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 кві, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Эта тема превратилась в клуб людей как-то связанных с недвижимостью. От лендлордов, спекулянтов до перфекционистов, ищущих себя и сокрушающихся о несовершенстве мира.
Все сидят по уши в недвижимость, как только появляются свободные деньги, что-то подкупают. Что можно обсуждать, если у завсегдатаев сложился устойчивый паттерн?

питання максимально прості, про що й питав:
1. чи варто зараз продавати щось менше, щоб за півроку-рік купити щось більше і вигідніше ?
2. чи доцільно купувати зараз щось менше, щоб потім продати два менших і купити одне більше ?
3. що краще зараз - продати і сидіти на подушці, пожертвувавши арендаторами, чи чекати півроку-рік з надією, що ціна на нерухомість як мінімум не впаде ?

Важливі думки кожного, навіть якщо вони будуть кардинально різні!!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:39

  stas_rst написав:
  Vlad442 написав:Эта тема превратилась в клуб людей как-то связанных с недвижимостью. От лендлордов, спекулянтов до перфекционистов, ищущих себя и сокрушающихся о несовершенстве мира.
Все сидят по уши в недвижимость, как только появляются свободные деньги, что-то подкупают. Что можно обсуждать, если у завсегдатаев сложился устойчивый паттерн?

питання максимально прості, про що й питав:
1. чи варто зараз продавати щось менше, щоб за півроку-рік купити щось більше і вигідніше ?
2. чи доцільно купувати зараз щось менше, щоб потім продати два менших і купити одне більше ?
3. що краще зараз - продати і сидіти на подушці, пожертвувавши арендаторами, чи чекати півроку-рік з надією, що ціна на нерухомість як мінімум не впаде ?

Важливі думки кожного, навіть якщо вони будуть кардинально різні!!!

1. так
2. чому просто не почекати, так як ціни будуть іти вниз
3. хз, сядь і порахуй (як на мене більше втратих на транзакціях, а вихлоп приблизно буде однаковий, то навіщо напрягатися)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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