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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2020 13:07
Libo написав: Унуноктий написав:
Мне в начале 00-х предлогами трешку в Шахтерске за 500 долларов.
Ооооо, так ты из тех краев?
Тогда природа этого явления ясна.
Дыбил сельский, я родился в Киеве а не в свинарнике как ты.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 13:16
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Додано: Нед 26 кві, 2020 13:17
stas_rst написав:
Дякую за коментар. Читати 100500 сторінок не зовсім практично в контексті дежавю ... є моменти ...
ОК, а по яких "дєлах" тут люди ? за останні 3-4 дні бачу тільки протистояння постсовка з міленіалами одні в минулому на б"юджеті пиляли бабло і лендлордять зараз на стирине в минулому, інші активно намагаються довести перспективи закордону, не парячись про власне майбутнє ...
Эта тема превратилась в клуб людей как-то связанных с недвижимостью. От лендлордов, спекулянтов до перфекционистов, ищущих себя и сокрушающихся о несовершенстве мира.
Все сидят по уши в недвижимость, как только появляются свободные деньги, что-то подкупают. Что можно обсуждать, если у завсегдатаев сложился устойчивый паттерн?
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Vlad442
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Додано: Нед 26 кві, 2020 13:20
Унуноктий написав:
Дыбил сельский, я родился в Киеве а не в свинарнике как ты.
К твоему сведению, все таланты родом из села.
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Libo
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Додано: Нед 26 кві, 2020 13:20
Дыбил, я не хозяин. Я ж написал что арендую. Когда медсестра отключит интернет?
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Унуноктий
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Додано: Нед 26 кві, 2020 13:22
BIGor написав: Vlad442 написав: Serg-ik написав:
Каких-то полгода назад большинство было уверено в шикарных заработках врозетчиков, уберщиков и прочих курьеров, которые крутя отвертками, баранками и педалями, легко могли за пару лет заработать на однушку.... и вдруг начинаются истории как легко срубить бабла в Нью-Йорке...
Это было ответом на "посмотрите на зарплату санитарки, кто будет покупать квартиры".
Человек с прямыми руками, или мозгами, или просто готовый пахать 10-12 часов в день зарабатывает больше тысячи долларов в месяц. Живет с тещей, питается на зарплату жены. Через 2 года у него на руках 24 тыс - можно начинать искать хрущик под ремонт 5/5 на дальних окраинах. Что не так?
Ну это сказки какие-то. Хрущей по таким ценам не видел с 2014 года. На какое либо приличное жилье с 1 куе в Киеве вообще даже не мечтать. Разве что зарабатывать 3 куе в мес. Но человеку с таким уровнем дохода будет как-то плохо жить в плохом районе в засцаном хруще.
Кто говорит про приличное? Начальное чтобы съехать от тещи. 2 года это смешной крайний срок. Может и 3, и 5. Сколько лет в Лондонах/Парижах понадобится такому человеку чтобы иметь в собственности полностью выплаченную квартиру даже начального уровня?
В 14-16 можно было даже прокатиться на лифте новостроек. Особенно имея довоенные накопления.
По поводу сказок - есть живой пример Доллярчик, который при внешней простоте сделал всех. И не один раз)
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Vlad442
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Додано: Нед 26 кві, 2020 13:27
Унуноктий написав:
Хомякоид написав: В Гермашке 200 евро в месяц это красная рыба, мясо каждый день, овощи Фрукты от пуза, пиво каждый день. Клубника круглогодично. Так что 200 дол. в месяц в большом яблоке вполне верю.
Это если еду на мусорнике выбирать?
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В Польщі вистачало на харч в середньому 10 злотих на день, але без червоної ікри, цигарок і горілки (але було пиво, сидр, вино)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 26 кві, 2020 13:35
Vlad442 написав:
Кто говорит про приличное? Начальное чтобы съехать от тещи. 2 года это смешной крайний срок. Может и 3, и 5. Сколько лет в Лондонах/Парижах понадобится такому человеку чтобы иметь в собственности полностью выплаченную квартиру даже начального уровня?
В 14-16 можно было даже прокатиться на лифте новостроек. Особенно имея довоенные накопления.
По поводу сказок - есть живой пример Доллярчик, который при внешней простоте сделал всех. И не один раз)
десь він пропав ...
мав депозит на гривневий в межах Фонда, квартиру, 2є дітей, жінку учительку в декреті, чахлий бізнес велодетальний, який в період розквіту до карантина давав 11 К грн. ...
і що його чекає далі?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 26 кві, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 13:35
Vlad442 написав:
Эта тема превратилась в клуб людей как-то связанных с недвижимостью. От лендлордов, спекулянтов до перфекционистов, ищущих себя и сокрушающихся о несовершенстве мира.
Все сидят по уши в недвижимость, как только появляются свободные деньги, что-то подкупают. Что можно обсуждать, если у завсегдатаев сложился устойчивый паттерн?
питання максимально прості, про що й питав:
1. чи варто зараз продавати щось менше, щоб за півроку-рік купити щось більше і вигідніше ?
2. чи доцільно купувати зараз щось менше, щоб потім продати два менших і купити одне більше ?
3. що краще зараз - продати і сидіти на подушці, пожертвувавши арендаторами, чи чекати півроку-рік з надією, що ціна на нерухомість як мінімум не впаде ?
Важливі думки кожного, навіть якщо вони будуть кардинально різні!!!
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stas_rst
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Додано: Нед 26 кві, 2020 13:39
stas_rst написав: Vlad442 написав:
Эта тема превратилась в клуб людей как-то связанных с недвижимостью. От лендлордов, спекулянтов до перфекционистов, ищущих себя и сокрушающихся о несовершенстве мира.
Все сидят по уши в недвижимость, как только появляются свободные деньги, что-то подкупают. Что можно обсуждать, если у завсегдатаев сложился устойчивый паттерн?
питання максимально прості, про що й питав:
1. чи варто зараз продавати щось менше, щоб за півроку-рік купити щось більше і вигідніше ?
2. чи доцільно купувати зараз щось менше, щоб потім продати два менших і купити одне більше ?
3. що краще зараз - продати і сидіти на подушці, пожертвувавши арендаторами, чи чекати півроку-рік з надією, що ціна на нерухомість як мінімум не впаде ?
Важливі думки кожного, навіть якщо вони будуть кардинально різні!!!
1. так
2. чому просто не почекати, так як ціни будуть іти вниз
3. хз, сядь і порахуй (як на мене більше втратих на транзакціях, а вихлоп приблизно буде однаковий, то навіщо напрягатися)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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