Додано: Нед 26 кві, 2020 14:03



https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4947726#p4947726



akurt написав: З Patrick"ом була цікава для мене розмова. Деякі речі нашій людині не зрозумілі: в тебе зарплатня 250 000 доларів на рік, ти працюєш в Google -тобі запропонували роботу на 350 000 доларів на рік і ти НЕ ПОГОДЖУЄСЯ. Чому?



Без подробиць і не дуже точно відповідь приблизно така:

- з зарплатні в 250 000 доларів на рік я плачу податки в сумі: федеральний податок 59 000, податок штату Каліфорнія 20 000, соціальні платежі 8500, страхування 4000, разом з іншими платежами я отримаю не більше 160 000 доларів чистими на рік. Орендує житло за 2000 доларів на місяць (там такий приблизно рівень на окрему кімнату або частину будинка). Це треба вирахувати з 160 000 ще 36 000 доларів. Жити можна.



Робота на 350 000 доларів - офіс в цетрі Сан Францисько.

З 350 000 доларів на руки буду отримувати приблизно 210 000 доларів - теоретично супер! - на 50 000 доларів більше. З Patrick"ом була цікава для мене розмова. Деякі речі нашій людині не зрозумілі: в тебе зарплатня 250 000 доларів на рік, ти працюєш в Google -тобі запропонували роботу на 350 000 доларів на рік і ти НЕ ПОГОДЖУЄСЯ. Чому?Без подробиць і не дуже точно відповідь приблизно така:- з зарплатні в 250 000 доларів на рік я плачу податки в сумі: федеральний податок 59 000, податок штату Каліфорнія 20 000, соціальні платежі 8500, страхування 4000, разом з іншими платежами я отримаю не більше 160 000 доларів чистими на рік. Орендує житло за 2000 доларів на місяць (там такий приблизно рівень на окрему кімнату або частину будинка). Це треба вирахувати з 160 000 ще 36 000 доларів. Жити можна.Робота на 350 000 доларів - офіс в цетрі Сан Францисько.З 350 000 доларів на руки буду отримувати приблизно 210 000 доларів - теоретично супер! - на 50 000 доларів більше.



+50куе на депорахунок за рік просто що ти будеш жити в іншому місті і на 2 години довше добиратися до офіса ось тут акурт про шоколад США для понаїхів+50куе на депорахунок за рік просто що ти будеш жити в іншому місті і на 2 години довше добиратися до офіса

Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 кві, 2020 14:03, всього редагувалось 1 раз.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/