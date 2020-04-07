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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3702370337043705>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:50

  stas_rst написав:
  Vlad442 написав:Эта тема превратилась в клуб людей как-то связанных с недвижимостью. От лендлордов, спекулянтов до перфекционистов, ищущих себя и сокрушающихся о несовершенстве мира.
Все сидят по уши в недвижимость, как только появляются свободные деньги, что-то подкупают. Что можно обсуждать, если у завсегдатаев сложился устойчивый паттерн?

питання максимально прості, про що й питав:
1. чи варто зараз продавати щось менше, щоб за півроку-рік купити щось більше і вигідніше ?
2. чи доцільно купувати зараз щось менше, щоб потім продати два менших і купити одне більше ?
3. що краще зараз - продати і сидіти на подушці, пожертвувавши арендаторами, чи чекати півроку-рік з надією, що ціна на нерухомість як мінімум не впаде ?

Важливі думки кожного, навіть якщо вони будуть кардинально різні!!!


1. Нет
2. Нет
3. Не ясен вопрос.

Если у вас есть однушка под аренду, а вам нужна трешка для жизни, то зачем покупать еще одну однушку?
Продайте имеющуюся, доложите деньги и купите трешку сразу, которая вам нужна.

Если у вас есть квартира для жизни и однушка под аренду, то покупайте еще одну однушку под аренду, и будете лендлордом.

Продать сейчас, понести затраты, риски, потерю аренды на год (а если новострой брать - то минус аренда за 3 года: пока достроится, пока ремонт сделаете). Смысл? Нужно считать.
Продать сейчас вторичку чтобы через год купить такую же вторичку но дешевле - вообще нет смысла, не получится. Маржу сьедят расходы на сделки и недополученная аренда.
А может и не будет маржи, мы ж не знаем.

Я не думаю что цены сильно и надолго упадут.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:56

  stas_rst написав:питання максимально прості, про що й питав:
1. чи варто зараз продавати щось менше, щоб за півроку-рік купити щось більше і вигідніше ?
2. чи доцільно купувати зараз щось менше, щоб потім продати два менших і купити одне більше ?
3. що краще зараз - продати і сидіти на подушці, пожертвувавши арендаторами, чи чекати півроку-рік з надією, що ціна на нерухомість як мінімум не впаде ?

1. Те, кто хочет прикупить, ждут падения. Сейчас рынок замер, значит, продать можно с дисконтом. А будет ли то падение и сильно ли припадет, мы не знаем. Так смысл? Что за эти деньги хотите откупить?
2. Смысл сей операции и кучи лишних телодвижений непонятен. Если есть долларовый кэш, то сидеть на нем и не рыпаться. Разве что кто-то будет продавать с хорошим дисконтом (ситуация из п. 1).
3. Насколько должна упасть цена, чтобы было выгодно сейчас продавать квартиру, приносящую стабильный доход?
Какая вообще конечная цель всех этих телодвижений? Я правильно понимаю, что имеется небольшой объект, который генерит арендный кешфло, но в будущем хочется его продать? Продать чтобы что?
Востаннє редагувалось Natt в Нед 26 кві, 2020 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ось тут акурт про шоколад США для понаїхів
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4947726#p4947726

  akurt написав:З Patrick"ом була цікава для мене розмова. Деякі речі нашій людині не зрозумілі: в тебе зарплатня 250 000 доларів на рік, ти працюєш в Google -тобі запропонували роботу на 350 000 доларів на рік і ти НЕ ПОГОДЖУЄСЯ. Чому?

Без подробиць і не дуже точно відповідь приблизно така:
- з зарплатні в 250 000 доларів на рік я плачу податки в сумі: федеральний податок 59 000, податок штату Каліфорнія 20 000, соціальні платежі 8500, страхування 4000, разом з іншими платежами я отримаю не більше 160 000 доларів чистими на рік. Орендує житло за 2000 доларів на місяць (там такий приблизно рівень на окрему кімнату або частину будинка). Це треба вирахувати з 160 000 ще 36 000 доларів. Жити можна.

Робота на 350 000 доларів - офіс в цетрі Сан Францисько.
З 350 000 доларів на руки буду отримувати приблизно 210 000 доларів - теоретично супер! - на 50 000 доларів більше.


+50куе на депорахунок за рік просто що ти будеш жити в іншому місті і на 2 години довше добиратися до офіса
Востаннє редагувалось flyman в Нед 26 кві, 2020 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:03

цікаві думки і погляди ... дякую усім
найближче по суті був/ла investorkiev
є для життя і для здачі, бажаний результат - потрібно більшу для життя за рахунок продажу арендної + різниця в ціні
потім ту, що зараз для життя, - під аренду
такі умови задачі ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Получила рассылку от эпика — скидка 50% на мейд ин Украина. И сложился так дивно пазл, делюсь:
- прозрела от того, что почти все группы эпика в массовом сегменте — наши!
- прозрела от сильпошных полок с украинским продуктом! (просто не обращала внимания раньше, печенюшки все с англоязычным принтом...).

Кто бы что не говорил, в такой ур**, полумафиозной системе управления, без кредитования, с коррумпированным подключениям к сетям и бюрократией, мы смогли окопаться! Только объявили карантин — уже на велтексе реклама - «линия производства масок». И это я не говрорю про АЭС, Мрию, металлургию, землю и пр.

Не будет сдачи за коммуналку. Не будет забитых окон. В прибалтике может и будут, у нас — нет.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:06

  stas_rst написав:цікаві думки і погляди ... дякую усім
найближче по суті був/ла investorkiev
є для життя і для здачі, бажаний результат - потрібно більшу для життя за рахунок продажу арендної + різниця в ціні
потім ту, що зараз для життя, - під аренду
такі умови задачі ...

чому своє не здавати в оренду, а самому не орендувати чуже?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:06

  Libo написав:
  Унуноктий написав:Дыбил сельский, я родился в Киеве а не в свинарнике как ты.

К твоему сведению, все таланты родом из села. 8)

Уверен, что Libo по родителям, как минимум на половину, этнический русский.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:08

  stas_rst написав:є для життя і для здачі, бажаний результат - потрібно більшу для життя за рахунок продажу арендної + різниця в ціні
потім ту, що зараз для життя, - під аренду
такі умови задачі ...

А напишите, что это за объекты (сколько комнат, старый/новый дом, локация). Речь, кстати, о Киеве? Накопления имеются, я правильно понимаю, которых достаточно для покупки однухи под аренду?
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:13

  xio13 написав: а судя по тому что у тебя нищебродный смарт, в котором на столько гавеный экран что я бы даже бабушке такой не купил


у меня такой же, нормальный экран, кроме того, что сраный амолед, после которого ночью в глазах светомузыка. а разрешение нормальное, даже хорошо что низкое - дольше аккум живет.

смешно, когда в 2020 году благосостояние человека оценивают по цене его телефона :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:14

  flyman написав:
  stas_rst написав:цікаві думки і погляди ... дякую усім
найближче по суті був/ла investorkiev
є для життя і для здачі, бажаний результат - потрібно більшу для життя за рахунок продажу арендної + різниця в ціні
потім ту, що зараз для життя, - під аренду
такі умови задачі ...

чому своє не здавати в оренду, а самому не орендувати чуже?

сімейні обставини не для бігання по арендних :)
фактично думка про стабільний, років на 15-20, об"єкт із зручностями і інфраструктурою у столиці або в пригороді.
Тут ще одне питання - зараз вигідніше продати чи купити ??? Без привязки до того, що є уже ...
Що очікувати по м2 - падіння ціни, як у 2015-му взимку чи росту, як з 2018 до цього часу???
stas_rst
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