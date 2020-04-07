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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3702370337043705

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:15

  Унуноктий написав:Дыбил сельский, я родился в Киеве а не в свинарнике как ты.


а место рождения прибавляет ума что ли?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:15

  stas_rst написав:
  Vlad442 написав:Эта тема превратилась в клуб людей как-то связанных с недвижимостью. От лендлордов, спекулянтов до перфекционистов, ищущих себя и сокрушающихся о несовершенстве мира.
Все сидят по уши в недвижимость, как только появляются свободные деньги, что-то подкупают. Что можно обсуждать, если у завсегдатаев сложился устойчивый паттерн?

питання максимально прості, про що й питав:
1. чи варто зараз продавати щось менше, щоб за півроку-рік купити щось більше і вигідніше ?
2. чи доцільно купувати зараз щось менше, щоб потім продати два менших і купити одне більше ?
3. що краще зараз - продати і сидіти на подушці, пожертвувавши арендаторами, чи чекати півроку-рік з надією, що ціна на нерухомість як мінімум не впаде ?

Важливі думки кожного, навіть якщо вони будуть кардинально різні!!!

1. Смотря по чем продавать. Если по докарантинной цене и аренда капает мизерная, то да. Через год Вы, как минимум, легко купите то же самое за эти же деньги, а, скорее всего, дешевле или что-то лучшее на те же деньги.
2. Покупать сейчас смысла нет, только если оно Вам не нужно срочно для жизни.
3. Если аренда небольшая, а цена продажи докарантинная - то можно продавать. Возможностей через год будет гораздо больше. Главное условие - покупать только готовое.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:24

  Vlad442 написав:...По поводу сказок - есть живой пример Доллярчик, который при внешней простоте сделал всех. И не один раз)

да-да, конечно.
философию безграмотного прилипалы-приймачка, годами живущего за чужой счет и собирающего копейки на первый взнос котлована - оставьте лучше для потомков, расскажите им этот кейс, как пример для подражания.
лично мне было бы стыдно вещать такое в эфир.
но чувак вещает, легко и непринуждённо.
да так, что и фолловеров здесь нашёл :D
чудны дела твои, Господи.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:34

А мне интересно наблюдать как происходят 5 стадий принятия неизбежного, изменений и управленческих решений в условиях падающего рынка

Отрицание
Злость
Торг
Депрессия
Принятие

Мужская половина подает признаки нахождения на 2 стадии, к примеру, Уноноктию башню сносит, в то время как женские бетонщицы находятся на 1 стадии.
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