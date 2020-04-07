а место рождения прибавляет ума что ли?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:15
а место рождения прибавляет ума что ли?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:15
1. Смотря по чем продавать. Если по докарантинной цене и аренда капает мизерная, то да. Через год Вы, как минимум, легко купите то же самое за эти же деньги, а, скорее всего, дешевле или что-то лучшее на те же деньги.
2. Покупать сейчас смысла нет, только если оно Вам не нужно срочно для жизни.
3. Если аренда небольшая, а цена продажи докарантинная - то можно продавать. Возможностей через год будет гораздо больше. Главное условие - покупать только готовое.
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:24
да-да, конечно.
философию безграмотного прилипалы-приймачка, годами живущего за чужой счет и собирающего копейки на первый взнос котлована - оставьте лучше для потомков, расскажите им этот кейс, как пример для подражания.
лично мне было бы стыдно вещать такое в эфир.
но чувак вещает, легко и непринуждённо.
да так, что и фолловеров здесь нашёл
чудны дела твои, Господи.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:34
А мне интересно наблюдать как происходят 5 стадий принятия неизбежного, изменений и управленческих решений в условиях падающего рынка
Отрицание
Злость
Торг
Депрессия
Принятие
Мужская половина подает признаки нахождения на 2 стадии, к примеру, Уноноктию башню сносит, в то время как женские бетонщицы находятся на 1 стадии.
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