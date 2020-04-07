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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2020 16:23
xio13 написав:
Давно весь мир по домам сидел, а сфера услуг на 90% померла? Аа ну да, постоянно такое. И фрс 6 трлн $ вертолетных напечатало, тоже через день ))) а и нефть падала в минус тоже через день.. вам за такие знания з.п платят? - если да, то эта компания обречена на провал.
Растишки такие растишки.
Видел около Лукьяновки МАФ-кофейню - с заколоченными фанеркой окнами. Если серьезно подумать, то на самом деле страдает целая цепочка людей: бариста => собственник кофейни => хозяин МАФа => чиновник КМДА.
ПС: кстати, государство практически не почуствует исчезновение такого бизнеса.
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BIGor
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Додано: Нед 26 кві, 2020 16:34
BIGor написав: xio13 написав:
Давно весь мир по домам сидел, а сфера услуг на 90% померла? Аа ну да, постоянно такое. И фрс 6 трлн $ вертолетных напечатало, тоже через день ))) а и нефть падала в минус тоже через день.. вам за такие знания з.п платят? - если да, то эта компания обречена на провал.
Растишки такие растишки.
Видел около Лукьяновки МАФ-кофейню - с заколоченными фанеркой окнами. Если серьезно подумать, то на самом деле страдает целая цепочка людей: бариста => собственник кофейни => хозяин МАФа => чиновник КМДА.
ПС: кстати, государство практически не почуствует исчезновение такого бизнеса.
Да растишка не почуствует. Дефицит бюджета 30% , изучите матчасть. Что это такое.
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xio13
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Додано: Нед 26 кві, 2020 16:37
Обвалишки, с какого маракуя упадут цены??
Что, у людей пропали сбережения? Нет. Уже даже деполюдей не сильно коснулось. Да и курс не растет.
Бариста остался без работы 2 месяца? Ай яй яй. А что, он был претендентом на покупку?
Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???
Хоть ктото из вас, обвалишек, ответит?
Дефицит бюджета?? А сколько квартир покупалось за счет бюджета в 2019?
Востаннє редагувалось investorkiev
в Нед 26 кві, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 16:37
BIGor написав:
А можно поподробнее про отложенный спрос? Он будет подкреплен деньгами? У себя в квартирах пересични поднакопят наверное деньжат на "отложенный спрос"?
А что, те, кто до сего дня копил на жилье и что-то накопил, за два месяца карантина проедят свою подушку? Или на квартиру зарабатывают за полгода? Вон даже Сержик вроде еще в кубышку не залез. А затраты, кстати, значительно уменьшились...
Ну и карантин многим покажет, как важно иметь свое жилье, если тебя вдруг в момент вытащат из привычной жизни, а за аренду лендлорду платить надо. Так что кто имел накопления, может поумерить свои хотелки и рассматривать нижний ценовой сегмент или пригород. Или одолжат недостающее и наконец-то прикупят. Или еще какие варианты будут рассматривать, те же стройки и рассрочки...
Если бы я сейчас, на карантине, оказалась в арендной квартире, то гребла бы лапками еще усиленнее, чтобы побыстрее купить свое.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 16:47
BIGor написав:
ПС: кстати, государство практически не почуствует исчезновение такого бизнеса.
Ну да, плюс несколько тысяч безработных только на Киев это только из этих кофеен, а такого бизнеса десятки. Все, кто там занят, уменьшат совокупный спрос, меньше арендаторов - меньше денег получат арендодатели, и в коммерческом сегменте и в жилом, плюс кто-то еще на биржу придет денег просить. Не, не почувствует...
Вообще, в фразе чувствуется такой совдеповский запашок, желание решать вместо потребителей какой бизнес нужен, а какой нет
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Додано: Нед 26 кві, 2020 16:48
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Додано: Нед 26 кві, 2020 16:49
investorkiev написав:
Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???
банально - не захочет. застревать здесь ради эфемерных 8% годовых от ренты.
выведет отсюда нах. в штаты или Европу, воспользовавшись е-лимитом, и будет спокойно жить в старом фонде.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:02
Yuri_T написав: investorkiev написав:
Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???
банально - не захочет. застревать здесь ради эфемерных 8% годовых от ренты.
выведет отсюда нах. в штаты или Европу, воспользовавшись е-лимитом, и будет спокойно жить в старом фонде.
С какого вдруг?
Те, кто хотел эмигрировать, те и так уедут.
Те, кто не хотел уезжать - чего вдруг передумают?
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:02
investorkiev написав:
Обвалишки, с какого маракуя упадут цены??
Что, у людей пропали сбережения? Нет. Уже даже деполюдей не сильно коснулось. Да и курс не растет.
Бариста остался без работы 2 месяца? Ай яй яй. А что, он был претендентом на покупку?
Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???
Хоть ктото из вас, обвалишек, ответит?
Дефицит бюджета?? А сколько квартир покупалось за счет бюджета в 2019?
Все будет хорошо, но немножечко папизже
оборачиваемость капитала и безработица обычно не к добру, взрывного антикарантинного роста всего тоже ждать не приходится. Все затаились и ждут или просчитывают как выходить из неприятностей.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:03
Yuri_T написав: investorkiev написав:
Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???
банально - не захочет. застревать здесь ради эфемерных 8% годовых от ренты.
выведет отсюда нах. в штаты или Европу, воспользовавшись е-лимитом, и будет спокойно жить в старом фонде.
До 2008 года ипотечное кредитование росло как на дрожжах, пока банкротство Lehman Brothers не спровоцировало кризис, после которого в Украине кредитование по сей день толком не восстановилось. До 2020 года аналогичная ситуация была с ростом эмигрантов в ЕС и США, пока ситуация с коронавирусом не остановила этот процесс. Думаю в ближайшие годы ЕС и США сделают все, чтоб эмиграция не возобновилась.
Востаннє редагувалось Елена8
в Нед 26 кві, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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