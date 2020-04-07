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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36973698369937003701>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:А можно поподробнее про отложенный спрос? Он будет подкреплен деньгами? У себя в квартирах пересични поднакопят наверное деньжат на "отложенный спрос"?

пересичные влияют на КРЖН в принципе только альтернативными сделками(разъезд и т.д.), то есть практически никак...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:11

investorkiev ,
Бариста остался без работы 2 месяца? Ай яй яй. А что, он был претендентом на покупку?

Многие претенденты на покупку уже 2 месяца недополучают доходы, из которых немало так и не откроются. Одно дело перезанять/кредитнуться, когда у тебя стабильно и дальше нарастает кубышка, и другое , когда не только нет прироста, но даже и худеет.
И это ещё курс не отреагировал на спад экономики и печатанье денег для латания дыры бюджета. По-любому будет дорожай, ага. На падающей экономике.
Ещё давайте посмотрим на урожай без дождей и будущий экспорт с/х продукции.
Ипануцца эти растишки оптимисты.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:12

  Прохожий написав:
  BIGor написав:А можно поподробнее про отложенный спрос? Он будет подкреплен деньгами? У себя в квартирах пересични поднакопят наверное деньжат на "отложенный спрос"?

пересичные влияют на КРЖН в принципе только альтернативными сделками(разъезд и т.д.), то есть практически никак...

Только пересичные ещё и помогают копить непересичным. А у пересичных нечего им уже дать. Даже кофеек все больше дома пьют, даже если откроется кофейня.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 кві, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на самом деле, вообще утратили работу процентов 20 а большинство сидит на удаленке. И да, многие из таких реально накопят... ресторанов нет перелетов нет даже авто заправлять не надо.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:14

  investorkiev написав:
  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???

банально - не захочет. застревать здесь ради эфемерных 8% годовых от ренты.
выведет отсюда нах. в штаты или Европу, воспользовавшись е-лимитом, и будет спокойно жить в старом фонде.


С какого вдруг?
Те, кто хотел эмигрировать, те и так уедут.
Те, кто не хотел уезжать - чего вдруг передумают?

какая эмиграция?
банально деньги выведут.
уже до сотки подняли годовой лимит.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:15

  Hotab написав:По-любому будет дорожай, ага. На падающей экономике.

Так за даражай никто не топит. А вот сильного дешевея я бы не ждала. По вторичке, может, процентов на 10 временно и просядем. А первичка будет растягивать рассрочки и снижать первый взнос, не снижая цен. Все ИМХО, конечно же.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:19

  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???

банально - не захочет. застревать здесь ради эфемерных 8% годовых от ренты.
выведет отсюда нах. в штаты или Европу, воспользовавшись е-лимитом, и будет спокойно жить в старом фонде.

Юрий_Т
чё ж так подгорает то?

а что там кстати в штатах или европах будет с деньгами удаленно делать?
вы кстати спокойно живя в старом фонде свои 7,5куе уже вывели в штаты так понимаю?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:20

  DmitryK написав:на самом деле, вообще утратили работу процентов 20 а большинство сидит на удаленке. И да, многие из таких реально накопят... ресторанов нет перелетов нет даже авто заправлять не надо.

20% это очень немало Так а кто потенциальный покупан недвиги: работающий удаленно планктон, или стюардесса ждущей банкротства МАУ? Или директор (управляющий) АЗС для своей дочки?
Или директор (управляющий) харчевней или рестораном?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 кві, 2020 17:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  DmitryK написав:а большинство сидит на удаленке

Большинство никак не может сидеть на удаленке, так как большая часть профессий этого в принципе не подразумевает. Хотел бы я посмотреть на продавцов в ТРЦ на удаленке, поваров, кассиров, парикмаxеров, водителей.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Бариста остался без работы 2 месяца? Ай яй яй. А что, он был претендентом на покупку?

разве что ифона в кредит)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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