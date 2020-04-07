пересичные влияют на КРЖН в принципе только альтернативными сделками(разъезд и т.д.), то есть практически никак...
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пересичные влияют на КРЖН в принципе только альтернативными сделками(разъезд и т.д.), то есть практически никак...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:11
investorkiev ,
Многие претенденты на покупку уже 2 месяца недополучают доходы, из которых немало так и не откроются. Одно дело перезанять/кредитнуться, когда у тебя стабильно и дальше нарастает кубышка, и другое , когда не только нет прироста, но даже и худеет.
И это ещё курс не отреагировал на спад экономики и печатанье денег для латания дыры бюджета. По-любому будет дорожай, ага. На падающей экономике.
Ещё давайте посмотрим на урожай без дождей и будущий экспорт с/х продукции.
Ипануцца эти растишки оптимисты.
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:12
Только пересичные ещё и помогают копить непересичным. А у пересичных нечего им уже дать. Даже кофеек все больше дома пьют, даже если откроется кофейня.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 кві, 2020 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на самом деле, вообще утратили работу процентов 20 а большинство сидит на удаленке. И да, многие из таких реально накопят... ресторанов нет перелетов нет даже авто заправлять не надо.
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:14
какая эмиграция?
банально деньги выведут.
уже до сотки подняли годовой лимит.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:15
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:19
Юрий_Т
чё ж так подгорает то?
а что там кстати в штатах или европах будет с деньгами удаленно делать?
вы кстати спокойно живя в старом фонде свои 7,5куе уже вывели в штаты так понимаю?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:20
20% это очень немало Так а кто потенциальный покупан недвиги: работающий удаленно планктон, или стюардесса ждущей банкротства МАУ? Или директор (управляющий) АЗС для своей дочки?
Или директор (управляющий) харчевней или рестораном?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 кві, 2020 17:24, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
разве что ифона в кредит)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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