Додано: Нед 26 кві, 2020 17:36

Если говорить о мелком бизнесе, то я очень сильно завишу от него, я за его счет живу в общем-то. Вначале карантина ожидала, что мои доходы упадут минимум на 25-30% и то это еще радужная картина. По факту от услуг временно отказался салон красоты в связи с закрытием (но он откроется, речь о закрытии вообще не идет). Также была уверена, что полностью откажется от услуг клиент из ивент-индустрии. По факту от одной услуги отказались до конца карантина, за вторую заплатили за три месяца вперед. Пока нет вестей от самого мелкого клиента, где работы на пару часов в месяц, ну и по деньгам самый маленький приход. Остальные старые клиенты работают со мной как и до карантина, один даже расширил пакет услуг. Все - абсолютно разные сферы бизнеса.



Зато на удивление по рекомендациям заходят несколько новых клиентов, где по факту работы будет на несколько лет точно - основная работа по объему и по деньгам на май-июнь, далее поддерживающие услуги на годы.