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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3698369937003701>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:22

  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:
  investorkiev написав:Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???



С какого вдруг?
Те, кто хотел эмигрировать, те и так уедут.
Те, кто не хотел уезжать - чего вдруг передумают?

какая эмиграция?
банально деньги выведут.
уже до сотки подняли годовой лимит.


Не несите ерунды. Даже на этом форуме: сколько людей вывело деньги из страны? Я знаю только 4 человек, и то вывели может 10%-20% от своих активов. При этом недвижимости у большинства в Киеве - дофига.

Выводят - это когда уже куплен себе квартира и дом, и пару (пару десятков) квартир под аренду/детям. Тоесть когда недвижки уже просто не лезет.

Подумайте сколько разводов будет после карантина: когда на 2 месяца заперты муж и жена. Уверен 25% сразу разьедутся, а это огромный спрос на однушки
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:24

  Прохожий написав:а что там кстати в штатах или европах будет с деньгами удаленно делать?
вы кстати спокойно живя в старом фонде свои 7,5куе уже вывели в штаты так понимаю?

какой смысл инвестору недостроенного Генезиса мечтать про деньги за границей?
когда сольёте достроенное - обещаю рассказать, что нужно делать.
лимитом на 2019г. воспользовался в полном объеме, спасибо, что не забываете :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:25

  Faceless написав:
  BIGor написав:ПС: кстати, государство практически не почуствует исчезновение такого бизнеса.

Ну да, плюс несколько тысяч безработных только на Киев это только из этих кофеен, а такого бизнеса десятки. Все, кто там занят, уменьшат совокупный спрос, меньше арендаторов - меньше денег получат арендодатели, и в коммерческом сегменте и в жилом, плюс кто-то еще на биржу придет денег просить. Не, не почувствует...
Вообще, в фразе чувствуется такой совдеповский запашок, желание решать вместо потребителей какой бизнес нужен, а какой нет

А что доставалось от бариста, кофеен и лендлордов государству и Киеву? Максимум - налоги на ФОП?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:какая эмиграция?банально деньги выведут.уже до сотки подняли годовой лимит.

Юрий_Т
реально завязывайте накатывать до обеда :mrgreen:
кто хотел вывести давно вывели и выводят и пох лимит

кстати вы свои 7,5куе уже вывели в штаты?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:29

  investorkiev написав:Выводят - это когда уже куплен себе квартира и дом, и пару (пару десятков) квартир под аренду/детям. Тоесть когда недвижки уже просто не лезет.

это ваши влажные фантазии.
если отбросить мажоров/мусоров/прокуроров - не все мечтают забетонировать здесь капитал на 2 поколения вперёд.
это своеобразное мышление накопительства первого уровня.
понимание придёт позже, во втором/третьем поколении.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:30

  Прохожий написав:реально завязывайте накатывать до обеда :mrgreen:

только после вас
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:30

  Natt написав:
  BIGor написав:А можно поподробнее про отложенный спрос? Он будет подкреплен деньгами? У себя в квартирах пересични поднакопят наверное деньжат на "отложенный спрос"?

А что, те, кто до сего дня копил на жилье и что-то накопил, за два месяца карантина проедят свою подушку? Или на квартиру зарабатывают за полгода? Вон даже Сержик вроде еще в кубышку не залез. А затраты, кстати, значительно уменьшились...
Ну и карантин многим покажет, как важно иметь свое жилье, если тебя вдруг в момент вытащат из привычной жизни, а за аренду лендлорду платить надо. Так что кто имел накопления, может поумерить свои хотелки и рассматривать нижний ценовой сегмент или пригород. Или одолжат недостающее и наконец-то прикупят. Или еще какие варианты будут рассматривать, те же стройки и рассрочки...
Если бы я сейчас, на карантине, оказалась в арендной квартире, то гребла бы лапками еще усиленнее, чтобы побыстрее купить свое.

Незнаю как у Вас затраты уменьшились, у меня они увеличились. На счет цен после кризиса, то я не вижу ни одного фактора к удорожанию с теперешних пиковых цен.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Живых денег в 2000 было достаточно, но не у каждого второго, как сейчас.

Где? в Вашем Харькове? В котором на остановившихся заводах не платили зарплату по 2-3года? Ну разве что у нерусских, что на Барабашово торговали.
Влад, если деньги в 2000м были, расскажите, много ли домов в Харькове строилось?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:36

Если говорить о мелком бизнесе, то я очень сильно завишу от него, я за его счет живу в общем-то. Вначале карантина ожидала, что мои доходы упадут минимум на 25-30% и то это еще радужная картина. По факту от услуг временно отказался салон красоты в связи с закрытием (но он откроется, речь о закрытии вообще не идет). Также была уверена, что полностью откажется от услуг клиент из ивент-индустрии. По факту от одной услуги отказались до конца карантина, за вторую заплатили за три месяца вперед. Пока нет вестей от самого мелкого клиента, где работы на пару часов в месяц, ну и по деньгам самый маленький приход. Остальные старые клиенты работают со мной как и до карантина, один даже расширил пакет услуг. Все - абсолютно разные сферы бизнеса.

Зато на удивление по рекомендациям заходят несколько новых клиентов, где по факту работы будет на несколько лет точно - основная работа по объему и по деньгам на май-июнь, далее поддерживающие услуги на годы.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:38

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:ПС: кстати, государство практически не почуствует исчезновение такого бизнеса.

Ну да, плюс несколько тысяч безработных только на Киев это только из этих кофеен, а такого бизнеса десятки. Все, кто там занят, уменьшат совокупный спрос, меньше арендаторов - меньше денег получат арендодатели, и в коммерческом сегменте и в жилом, плюс кто-то еще на биржу придет денег просить. Не, не почувствует...
Вообще, в фразе чувствуется такой совдеповский запашок, желание решать вместо потребителей какой бизнес нужен, а какой нет

А что доставалось от бариста, кофеен и лендлордов государству и Киеву? Максимум - налоги на ФОП?

Мы все (баристы, кофеманы и лендлорды) прыгали на Майдане, а большего от человека и требовать грешно
investorkiev
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