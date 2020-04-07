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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:22
Yuri_T написав: investorkiev написав: investorkiev написав:
Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???
С какого вдруг?
Те, кто хотел эмигрировать, те и так уедут.
Те, кто не хотел уезжать - чего вдруг передумают?
какая эмиграция?
банально деньги выведут.
уже до сотки подняли годовой лимит.
Не несите ерунды. Даже на этом форуме: сколько людей вывело деньги из страны? Я знаю только 4 человек, и то вывели может 10%-20% от своих активов. При этом недвижимости у большинства в Киеве - дофига.
Выводят - это когда уже куплен себе квартира и дом, и пару (пару десятков) квартир под аренду/детям. Тоесть когда недвижки уже просто не лезет.
Подумайте сколько разводов будет после карантина: когда на 2 месяца заперты муж и жена. Уверен 25% сразу разьедутся, а это огромный спрос на однушки
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:24
Прохожий написав:
а что там кстати в штатах или европах будет с деньгами удаленно делать?
вы кстати спокойно живя в старом фонде свои 7,5куе уже вывели в штаты так понимаю?
какой смысл инвестору недостроенного Генезиса мечтать про деньги за границей?
когда сольёте достроенное - обещаю рассказать, что нужно делать.
лимитом на 2019г. воспользовался в полном объеме, спасибо, что не забываете
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:25
Faceless написав: BIGor написав:
ПС: кстати, государство практически не почуствует исчезновение такого бизнеса.
Ну да, плюс несколько тысяч безработных только на Киев это только из этих кофеен, а такого бизнеса десятки. Все, кто там занят, уменьшат совокупный спрос, меньше арендаторов - меньше денег получат арендодатели, и в коммерческом сегменте и в жилом, плюс кто-то еще на биржу придет денег просить. Не, не почувствует...
Вообще, в фразе чувствуется такой совдеповский запашок, желание решать вместо потребителей какой бизнес нужен, а какой нет
А что доставалось от бариста, кофеен и лендлордов государству и Киеву? Максимум - налоги на ФОП?
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BIGor
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:25
Yuri_T написав:
какая эмиграция?банально деньги выведут.уже до сотки подняли годовой лимит.
Юрий_Т
реально завязывайте накатывать до обеда
кто хотел вывести давно вывели и выводят и пох лимит
кстати вы свои 7,5куе уже вывели в штаты?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:29
investorkiev написав:
Выводят - это когда уже куплен себе квартира и дом, и пару (пару десятков) квартир под аренду/детям. Тоесть когда недвижки уже просто не лезет.
это ваши влажные фантазии.
если отбросить мажоров/мусоров/прокуроров - не все мечтают забетонировать здесь капитал на 2 поколения вперёд.
это своеобразное мышление накопительства первого уровня.
понимание придёт позже, во втором/третьем поколении.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:30
Прохожий написав:
реально завязывайте накатывать до обеда
только после вас
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:30
Natt написав: BIGor написав:
А можно поподробнее про отложенный спрос? Он будет подкреплен деньгами? У себя в квартирах пересични поднакопят наверное деньжат на "отложенный спрос"?
А что, те, кто до сего дня копил на жилье и что-то накопил, за два месяца карантина проедят свою подушку? Или на квартиру зарабатывают за полгода? Вон даже Сержик вроде еще в кубышку не залез. А затраты, кстати, значительно уменьшились...
Ну и карантин многим покажет, как важно иметь свое жилье, если тебя вдруг в момент вытащат из привычной жизни, а за аренду лендлорду платить надо. Так что кто имел накопления, может поумерить свои хотелки и рассматривать нижний ценовой сегмент или пригород. Или одолжат недостающее и наконец-то прикупят. Или еще какие варианты будут рассматривать, те же стройки и рассрочки...
Если бы я сейчас, на карантине, оказалась в арендной квартире, то гребла бы лапками еще усиленнее, чтобы побыстрее купить свое.
Незнаю как у Вас затраты уменьшились, у меня они увеличились. На счет цен после кризиса, то я не вижу ни одного фактора к удорожанию с теперешних пиковых цен.
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BIGor
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:32
Vlad442 написав:
Живых денег в 2000 было достаточно, но не у каждого второго, как сейчас.
Где? в Вашем Харькове? В котором на остановившихся заводах не платили зарплату по 2-3года? Ну разве что у нерусских, что на Барабашово торговали.
Влад, если деньги в 2000м были, расскажите, много ли домов в Харькове строилось?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:36
Если говорить о мелком бизнесе, то я очень сильно завишу от него, я за его счет живу в общем-то. Вначале карантина ожидала, что мои доходы упадут минимум на 25-30% и то это еще радужная картина. По факту от услуг временно отказался салон красоты в связи с закрытием (но он откроется, речь о закрытии вообще не идет). Также была уверена, что полностью откажется от услуг клиент из ивент-индустрии. По факту от одной услуги отказались до конца карантина, за вторую заплатили за три месяца вперед. Пока нет вестей от самого мелкого клиента, где работы на пару часов в месяц, ну и по деньгам самый маленький приход. Остальные старые клиенты работают со мной как и до карантина, один даже расширил пакет услуг. Все - абсолютно разные сферы бизнеса.
Зато на удивление по рекомендациям заходят несколько новых клиентов, где по факту работы будет на несколько лет точно - основная работа по объему и по деньгам на май-июнь, далее поддерживающие услуги на годы.
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Natt
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Додано: Нед 26 кві, 2020 17:38
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
ПС: кстати, государство практически не почуствует исчезновение такого бизнеса.
Ну да, плюс несколько тысяч безработных только на Киев это только из этих кофеен, а такого бизнеса десятки. Все, кто там занят, уменьшат совокупный спрос, меньше арендаторов - меньше денег получат арендодатели, и в коммерческом сегменте и в жилом, плюс кто-то еще на биржу придет денег просить. Не, не почувствует...
Вообще, в фразе чувствуется такой совдеповский запашок, желание решать вместо потребителей какой бизнес нужен, а какой нет
А что доставалось от бариста, кофеен и лендлордов государству и Киеву? Максимум - налоги на ФОП?
Мы все (баристы, кофеманы и лендлорды) прыгали на Майдане, а большего от человека и требовать грешно
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investorkiev
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