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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3698369937003701

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:39

  investorkiev написав:Обвалишки, с какого маракуя упадут цены??

Что, у людей пропали сбережения? Нет. Уже даже деполюдей не сильно коснулось. Да и курс не растет.

Бариста остался без работы 2 месяца? Ай яй яй. А что, он был претендентом на покупку?

Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???

Хоть ктото из вас, обвалишек, ответит?
Дефицит бюджета?? А сколько квартир покупалось за счет бюджета в 2019?

Трайбека давай проведем соцопрос.
Ты отписывала что с кешем не густо. По сиськи в бетоне.
Макс всё отдаст прорабам, тут без вариантов :D .
У Уну завалялась двадцатка.
Итак двадцатка на троих.
Что можно себе позволить на эти деньги в этой стране?
https://www.youtube.com/watch?v=o5afVq8hgJI
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:39

  BIGor написав:Незнаю как у Вас затраты уменьшились, у меня они увеличились. На счет цен после кризиса, то я не вижу ни одного фактора к удорожанию с теперешних пиковых цен.
Еще раз - кто говорит о дорожае?
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:49

  Прохожий написав:
  investorkiev написав:Бариста остался без работы 2 месяца? Ай яй яй. А что, он был претендентом на покупку?

разве что ифона в кредит)

то есть как ифона? не Выли рассказывали год назад, что нормального баристу в хлебное место никак нельзя сыскать? от 10 000 нос воротят, получают по 15-20 тыс и усердно копят на недвигу
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:52

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:
  investorkiev написав:Бариста остался без работы 2 месяца? Ай яй яй. А что, он был претендентом на покупку?

разве что ифона в кредит)

то есть как ифона? не Выли рассказывали год назад, что нормального баристу в хлебное место никак нельзя сыскать? от 10 000 нос воротят, получают по 15-20 тыс и усердно копят на недвигу


С тех пор ситуация изменилась.
Может баристы и зарабатывают по 20000грн, но этой суммы уже мало для покупки квартиры.
Сейчас покупаны начинаются от 40000грн/мес
investorkiev
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