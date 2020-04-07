Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Обвалишки, с какого маракуя упадут цены??
Что, у людей пропали сбережения? Нет. Уже даже деполюдей не сильно коснулось. Да и курс не растет.
Бариста остался без работы 2 месяца? Ай яй яй. А что, он был претендентом на покупку?
Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???
Хоть ктото из вас, обвалишек, ответит? Дефицит бюджета?? А сколько квартир покупалось за счет бюджета в 2019?
Трайбека давай проведем соцопрос. Ты отписывала что с кешем не густо. По сиськи в бетоне. Макс всё отдаст прорабам, тут без вариантов . У Уну завалялась двадцатка. Итак двадцатка на троих. Что можно себе позволить на эти деньги в этой стране? https://www.youtube.com/watch?v=o5afVq8hgJI