Додано: Нед 26 кві, 2020 18:53

investorkiev написав: Grand Touring написав: А мне интересно наблюдать как происходят 5 стадий принятия неизбежного, изменений и управленческих решений в условиях падающего рынка



Отрицание

Злость

Торг

Депрессия

Принятие



Я не вижу падения цен. Я не вижу падения цен.

маю пропозицію біля 20% акційної знижчки на новобудову на час карантину

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

