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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2020 18:31
Yuri_T написав:
это ваши влажные фантазии.
если отбросить мажоров/мусоров/прокуроров - не все мечтают забетонировать здесь капитал на 2 поколения вперёд.
это своеобразное мышление накопительства первого уровня.
понимание придёт позже, во втором/третьем поколении
.
А можете объяснить понимание придёт для кого во втором/третьем поколении
1. Тем кто будет спокойно жить в своём и заниматься тем, чем душе угодно
2. Тем кто будет бросаться на любую круглосуточную работу в попытках заработать на первую однушку, пусть даже в хрущах отрадного
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hume
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:33
BIGor написав:
Нет логики, своих свалило несколько миллионов. Какой дурак будет приезжать в страну из которой ее граждане сами массово уезжают? Ну разве что кроме секс-туризма?
В Украину приезжает много иностранцев учиться, часть из которых тут же и остается - женятся, делают детей, работают и т.д. Да, это не сотни тысяч, но и не просто сотни.
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Natt
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:36
hume написав:
Слушайте, реально сложилось мнение, что большАя часть форума злорадствует влёту в стройку генезиса.
прям лучшая новость для украинца - "у соседа корова сдохла". Збсь
Кусают Прохожего за пятку, хотят чтобы он истек кровью.
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airmax78
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:37
Serg-ik написав: Прохожий написав: investorkiev написав:
Бариста остался без работы 2 месяца? Ай яй яй. А что, он был претендентом на покупку?
разве что ифона в кредит)
то есть как ифона? не Выли рассказывали год назад, что нормального баристу в хлебное место никак нельзя сыскать? от 10 000 нос воротят, получают по 15-20 тыс и усердно копят на недвигу
Я рассказывал?
ссылочку на пост бросьте, иначе переходите в разряд п...болов
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:43
Востаннє редагувалось hume
в Нед 26 кві, 2020 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:44
hume написав:
Слушайте, реально сложилось мнение, что большАя часть форума злорадствует влёту в стройку генезиса.
прям лучшая новость для украинца - "у соседа корова сдохла". Збсь
юристы они такие)
лендлорды коммнедвиги просекли что вся работа "юриста" распечатать с болванки договор и "делать умный вид" вот и дали под зад
отсюда и депрессия, злость и т.д....
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:44
Хомякоид
Тебе какая печаль с Германии ?
В Чабанах съехали арендаторы ? окна забиты ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:52
airmax78 написав:
Не выбирайте далпайопав в президенты и раду, может и от нас постепенно люди перестанут уезжать.
Да всё норм.Я бы даже сказал отличные перспективы.
Отдельным ''украинцам'' ничего не мешает, бывает вторые половинки полушария буянят,но быстро отходят и несут за недостроенное по 200 кило и не ноят,рОкеты запускают.
Будеттолькодорожать короче.
Главное встать с правильной ноги и можно хоть в уко стояк выкупать.
П.с. мониторю свой дом,были большие двушки по 800 и их уже нет,одна с голыми стенами другая с ремонтом,появилась единичка42 метра,по 800,пишут бомба цена,была в аренде,но они съехали и решили продавать))//
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:53
investorkiev написав: Grand Touring написав:
А мне интересно наблюдать как происходят 5 стадий принятия неизбежного, изменений и управленческих решений в условиях падающего рынка
Отрицание
Злость
Торг
Депрессия
Принятие
Мужская половина подает признаки нахождения на 2 стадии, к примеру, Уноноктию башню сносит, в то время как женские бетонщицы находятся на 1 стадии.
Я не вижу падения цен.
маю пропозицію біля 20% акційної знижчки на новобудову на час карантину
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:55
Natt написав: BIGor написав:
Нет логики, своих свалило несколько миллионов. Какой дурак будет приезжать в страну из которой ее граждане сами массово уезжают? Ну разве что кроме секс-туризма?
В Украину приезжает много иностранцев учиться, часть из которых тут же и остается - женятся, делают детей, работают и т.д. Да, это не сотни тысяч, но и не просто сотни.
Чёт мне кажется, что девочек, уехавших к состоятельным западным мужчинам замуж в разы больше,чем чернокожих мальчиков,получивших медицинский диплом в Виннице и оставшихся здесь со своей возлюбленной.
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