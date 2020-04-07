Natt написав:

BIGor написав: А можно поподробнее про отложенный спрос? Он будет подкреплен деньгами? У себя в квартирах пересични поднакопят наверное деньжат на "отложенный спрос"? А можно поподробнее про отложенный спрос? Он будет подкреплен деньгами? У себя в квартирах пересични поднакопят наверное деньжат на "отложенный спрос"?

А что, те, кто до сего дня копил на жилье и что-то накопил, за два месяца карантина проедят свою подушку? Или на квартиру зарабатывают за полгода? Вон даже Сержик вроде еще в кубышку не залез. А затраты, кстати, значительно уменьшились...Ну и карантин многим покажет, как важно иметь свое жилье, если тебя вдруг в момент вытащат из привычной жизни, а за аренду лендлорду платить надо. Так что кто имел накопления, может поумерить свои хотелки и рассматривать нижний ценовой сегмент или пригород. Или одолжат недостающее и наконец-то прикупят. Или еще какие варианты будут рассматривать, те же стройки и рассрочки...Если бы я сейчас, на карантине, оказалась в арендной квартире, то гребла бы лапками еще усиленнее, чтобы побыстрее купить свое.