Додано: Нед 26 кві, 2020 18:59

investorkiev написав: Обвалишки, с какого маракуя упадут цены??



Что, у людей пропали сбережения? Нет. Уже даже деполюдей не сильно коснулось. Да и курс не растет.



Бариста остался без работы 2 месяца? Ай яй яй. А что, он был претендентом на покупку?



Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???



Хоть ктото из вас, обвалишек, ответит?

Дефицит бюджета?? А сколько квартир покупалось за счет бюджета в 2019? Обвалишки, с какого маракуя упадут цены??Что, у людей пропали сбережения? Нет. Уже даже деполюдей не сильно коснулось. Да и курс не растет.Бариста остался без работы 2 месяца? Ай яй яй. А что, он был претендентом на покупку?Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???Хоть ктото из вас, обвалишек, ответит?Дефицит бюджета?? А сколько квартир покупалось за счет бюджета в 2019?

тренд будується на очікуваннях,

от очікували Зе прийде порядок наведе - ракета вжух вверх,

прийшла макаронавіруса - ракета в піке... тренд будується на очікуваннях,от очікували Зе прийде порядок наведе - ракета вжух вверх,прийшла макаронавіруса - ракета в піке...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/