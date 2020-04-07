Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:А можно поподробнее про отложенный спрос? Он будет подкреплен деньгами? У себя в квартирах пересични поднакопят наверное деньжат на "отложенный спрос"?
А что, те, кто до сего дня копил на жилье и что-то накопил, за два месяца карантина проедят свою подушку? Или на квартиру зарабатывают за полгода? Вон даже Сержик вроде еще в кубышку не залез. А затраты, кстати, значительно уменьшились... Ну и карантин многим покажет, как важно иметь свое жилье, если тебя вдруг в момент вытащат из привычной жизни, а за аренду лендлорду платить надо. Так что кто имел накопления, может поумерить свои хотелки и рассматривать нижний ценовой сегмент или пригород. Или одолжат недостающее и наконец-то прикупят. Или еще какие варианты будут рассматривать, те же стройки и рассрочки... Если бы я сейчас, на карантине, оказалась в арендной квартире, то гребла бы лапками еще усиленнее, чтобы побыстрее купить свое.
що гребти лапками, якщо нема роботи?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
BIGor написав:ПС: кстати, государство практически не почуствует исчезновение такого бизнеса.
Ну да, плюс несколько тысяч безработных только на Киев это только из этих кофеен, а такого бизнеса десятки. Все, кто там занят, уменьшат совокупный спрос, меньше арендаторов - меньше денег получат арендодатели, и в коммерческом сегменте и в жилом, плюс кто-то еще на биржу придет денег просить. Не, не почувствует... Вообще, в фразе чувствуется такой совдеповский запашок, желание решать вместо потребителей какой бизнес нужен, а какой нет
А что доставалось от бариста, кофеен и лендлордов государству и Киеву? Максимум - налоги на ФОП?
Как минимум - рабочие места и создаваемый ими спрос, вместо голодных ртов на бирже труда
BIGor написав:А можно поподробнее про отложенный спрос? Он будет подкреплен деньгами? У себя в квартирах пересични поднакопят наверное деньжат на "отложенный спрос"?
А что, те, кто до сего дня копил на жилье и что-то накопил, за два месяца карантина проедят свою подушку? Или на квартиру зарабатывают за полгода? Вон даже Сержик вроде еще в кубышку не залез. А затраты, кстати, значительно уменьшились... Ну и карантин многим покажет, как важно иметь свое жилье, если тебя вдруг в момент вытащат из привычной жизни, а за аренду лендлорду платить надо. Так что кто имел накопления, может поумерить свои хотелки и рассматривать нижний ценовой сегмент или пригород. Или одолжат недостающее и наконец-то прикупят. Или еще какие варианты будут рассматривать, те же стройки и рассрочки... Если бы я сейчас, на карантине, оказалась в арендной квартире, то гребла бы лапками еще усиленнее, чтобы побыстрее купить свое.
Незнаю как у Вас затраты уменьшились, у меня они увеличились. На счет цен после кризиса, то я не вижу ни одного фактора к удорожанию с теперешних пиковых цен.
Интересная кстати тема - и у меня, и у коллег, с кем обсуждали - расходы реально уменьшились, причём существенно. Минимум расходов на транспорт, нет расходов на шмотки, даже с учётом того, что часто начали заказывать доставку из кафе-ресторанов, эти расходы упали, нет ежедневных обедов в кафешках, нет расходов на кофе несколько раз в день, намного реже ходишь в магазин и меньше соответственно соблазнов прикупить дополнительно всяких вкусняшек, нет расходов на всякие салоны, киношки и проч. У всех по разному, но часто расходы снизились на четверть и более
Faceless написав:Интересная кстати тема - и у меня, и у коллег, с кем обсуждали - расходы реально уменьшились, причём существенно. Минимум расходов на транспорт, нет расходов на шмотки, даже с учётом того, что часто начали заказывать доставку из кафе-ресторанов, эти расходы упали, нет ежедневных обедов в кафешках, нет расходов на кофе несколько раз в день, намного реже ходишь в магазин и меньше соответственно соблазнов прикупить дополнительно всяких вкусняшек, нет расходов на всякие салоны, киношки и проч. У всех по разному, но часто расходы снизились на четверть и более
BIGor написав:Незнаю как у Вас затраты уменьшились, у меня они увеличились. На счет цен после кризиса, то я не вижу ни одного фактора к удорожанию с теперешних пиковых цен.
Интересная кстати тема - и у меня, и у коллег, с кем обсуждали - расходы реально уменьшились, причём существенно. Минимум расходов на транспорт, нет расходов на шмотки, даже с учётом того, что часто начали заказывать доставку из кафе-ресторанов, эти расходы упали, нет ежедневных обедов в кафешках, нет расходов на кофе несколько раз в день, намного реже ходишь в магазин и меньше соответственно соблазнов прикупить дополнительно всяких вкусняшек, нет расходов на всякие салоны, киношки и проч. У всех по разному, но часто расходы снизились на четверть и более
В кого виросли, в кого зменшились. Я намагаюся тримати рівень споживання так, щоб не залежати від кризи/бума. Витрати на щось одне впали, то я купую, напр. всякі дрібні гаджети з аліекспрес
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
investorkiev написав:Обвалишки, с какого маракуя упадут цены??
Что, у людей пропали сбережения? Нет. Уже даже деполюдей не сильно коснулось. Да и курс не растет.
Бариста остался без работы 2 месяца? Ай яй яй. А что, он был претендентом на покупку?
Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???
Хоть ктото из вас, обвалишек, ответит? Дефицит бюджета?? А сколько квартир покупалось за счет бюджета в 2019?
Трайбека давай проведем соцопрос. Ты отписывала что с кешем не густо. По сиськи в бетоне. Макс всё отдаст прорабам, тут без вариантов . У Уну завалялась двадцатка. Итак двадцатка на троих. Что можно себе позволить на эти деньги в этой стране? https://www.youtube.com/watch?v=o5afVq8hgJI
какие опросы? я последний раз занесла деньги на рынок в начале февраля 2020, о чем говорила тут на форуме. Не могу сказать что об этом жалею. До этого - декабрь 2019. Как видишь у меня слова с делом не расходятся, я постоянно в процессе покупки.
Yuri_T написав:это ваши влажные фантазии. если отбросить мажоров/мусоров/прокуроров - не все мечтают забетонировать здесь капитал на 2 поколения вперёд. это своеобразное мышление накопительства первого уровня. понимание придёт позже, во втором/третьем поколении.
А можете объяснить понимание придёт для кого во втором/третьем поколении 1. Тем кто будет спокойно жить в своём и заниматься тем, чем душе угодно 2. Тем кто будет бросаться на любую круглосуточную работу в попытках заработать на первую однушку, пусть даже в хрущах отрадного
второе/третье поколение накопителей бетонометров в одной локации. типа трибеки, влада и т.п. персонажей. они выполняют важную роль - не просырают капитал, точнее, замораживают его с непонятными перспективами дальнейшей капитализации. их дети будут считать иначе. как - х.з., но иначе. как мы, в своё время, когда узнали, сколько средств сгорело у бабушек/родителей на счетах в сбербанке УССР и в облигациях, на различных страховых (детских) счетах и т.п. дети спросят у трибек/владиков: не лучше ли было продать 2-3 вонючие круши и купить, например, 4-5 лет обучения в западном вузе. чтобы найти немного иные перспективы. хотя бы попытаться.
Yuri_T написав:второе/третье поколение накопителей бетонометров в одной локации. типа трибеки, влада и т.п. персонажей. они выполняют важную роль - не просырают капитал, точнее, замораживают его с непонятными перспективами дальнейшей капитализации. их дети будут считать иначе. как - х.з., но иначе. как мы, в своё время, когда узнали, сколько средств сгорело у бабушек/родителей на счетах в сбербанке УССР и в облигациях, на различных страховых (детских) счетах и т.п. дети спросят у трибек/владиков: не лучше ли было продать 2-3 вонючие круши и купить, например, 4-5 лет обучения в западном вузе. чтобы найти немного иные перспективы. хотя бы попытаться.
Здесь согласен полностью, но ничего не помешает таки продать в будущем эти условные круши и вложить в образование, тем более если дети ещё в начальной школе. А пока оно может поработать и в аренде, фактически нагенерируя на какую то часть от этого образования. А вот красивая жизнь в виде новых авто, поездок на мальдивы и пр может оставить нащадка без образования. То есть здесь как посмотреть на ситуацию