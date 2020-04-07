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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2020 19:30
не совсем понимаю, что именно в этом посте нарушает правила форума и Фейслес трёт, но повторю:
hume написав:
Слушайте, реально сложилось мнение, что большАя часть форума злорадствует влёту в стройку генезиса.
прям лучшая новость для украинца - "у соседа корова сдохла". Збсь
а что сдохло?
Генезис достроят (когда-нибудь), сосед продаст объект и вложится снова.
ничего не поменяется.
только в следующий раз он уже не будет с многозначительным видом рассказывать всем вокруг, как правильно жить.
и на старуху бывает проруха. не нужно об этом забывать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 26 кві, 2020 19:37
Yuri_T написав:
не совсем понимаю, что именно в этом посте нарушает правила форума и Фейслес трёт, но повторю:
а что сдохло?
hume написав:
Слушайте, реально сложилось мнение, что большАя часть форума злорадствует влёту в стройку генезиса.
прям лучшая новость для украинца - "у соседа корова сдохла". Збсь
Генезис достроят (когда-нибудь), сосед продаст объект и вложится снова.
ничего не поменяется.
только в следующий раз он уже не будет с многозначительным видом рассказывать всем вокруг, как правильно жить.
и на старуху бывает проруха. не нужно об этом забывать.
походу Юрий_Т попахивает...
а кто рассказывает "с многозначительным видом"? Я думаю это таки вы
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Нед 26 кві, 2020 19:39
hume написав:
Здесь согласен полностью, но ничего не помешает таки продать в будущем эти условные круши и вложить в образование, тем более если дети ещё в начальной школе.
это если флэтлорд адекватен и понимает интервал инвестиции.
но тут некоторые в открытую пишут, что не продадут, а жить собираются с профита.
и не только "собираются", но и уже живут, забросив бизнес в дальние еб.ня
то есть, смотрят на бетон, как на вечную корову.
и дети их, скорее всего, останутся учиться здесь.
потому что у папы/мамы бизнес, капитал забетонирован, кэш капает на жизнь и в этой парадигме продажи бетона не бывать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 26 кві, 2020 19:42
В Русановская гавань суды за землю, отсюда непонятка со сроками сдачи в эксплуатацию.
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UA
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Додано: Нед 26 кві, 2020 19:43
Прохожий написав:
...а кто рассказывает "с многозначительным видом"? Я думаю...
вот без шуток, ваш подход мне импонирует.
смотреть на КРЖН как на средство, а не цель.
а личная неприязнь - пофигу, все мы разные.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 26 кві, 2020 19:43
Это когда все поняли что недвига под аренду из маст хэв, теперь не жалуйетесь )))
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stm
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Додано: Нед 26 кві, 2020 19:48
investorkiev написав:
Обвалишки, с какого маракуя упадут цены??
Что, у людей пропали сбережения? Нет. Уже даже деполюдей не сильно коснулось. Да и курс не растет.
Бариста остался без работы 2 месяца? Ай яй яй. А что, он был претендентом на покупку?
Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???
Хоть ктото из вас, обвалишек, ответит?
Дефицит бюджета?? А сколько квартир покупалось за счет бюджета в 2019?
Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.
Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації.
Але хто знає, коли це станеться?
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Trast
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Додано: Нед 26 кві, 2020 19:56
hume написав: Yuri_T написав:
второе/третье поколение накопителей бетонометров в одной локации.
типа трибеки, влада и т.п. персонажей.
они выполняют важную роль - не просырают капитал, точнее, замораживают его с непонятными перспективами дальнейшей капитализации.
их дети будут считать иначе. как - х.з., но иначе.
как мы, в своё время, когда узнали, сколько средств сгорело у бабушек/родителей на счетах в сбербанке УССР и в облигациях, на различных страховых (детских) счетах и т.п.
дети спросят у трибек/владиков: не лучше ли было продать 2-3 вонючие круши и купить, например, 4-5 лет обучения в западном вузе. чтобы найти немного иные перспективы. хотя бы попытаться.
Здесь согласен полностью, но ничего не помешает таки продать в будущем эти условные круши и вложить в образование, тем более если дети ещё в начальной школе. А пока оно может поработать и в аренде, фактически нагенерируя на какую то часть от этого образования. А вот красивая жизнь в виде новых авто, поездок на мальдивы и пр может оставить нащадка без образования. То есть здесь как посмотреть на ситуацию
Такое впечатление что хоть ктото, хоть ЮраТ расстролся бы сегодня (в тяжелые дни карантина), если бы получил в наследство 2-3 хруща в самом убитом состоянии.
Через 50 лет так же будет и с Крушами. Да, ибитые, но лучше чем ноль, наследников порадует. А пока порадует папика и его мальвин
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investorkiev
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Додано: Нед 26 кві, 2020 20:04
Лично моё мнение основанное на практике (занимаюсь строительством и продажей домов, продажей квартир) такое: я периодически читаю эту ветку и всегда делаю наоборот. И пока последние 5 лет эта формула работает.
Не будет ракеты вниз. Произошёл пересмотр ценностей жизни. Люди, наконец, вернулись к базовым вещам. Кроме всего прочего, это пещера - место, где можно пересидеть, например, эпидемии, которых ещё будет дофига. И уже не канает лозунг - "твой дом в том уголке мире, где ты сегодня".
В 2014 тоже здесь писали - ракета уныз. А оказалось, тысячи беженцев с донбаса делали мою ракету увэрх в сегменте комфорт.
Новое сейчас строить не будут с эпидемиями. Тысячам заробитчан вернулись на родину.
Главный вопрос только в том, что может произойти переоценка ценностей: вместо квартир, возможно, будут в приоритете коттеджи. Спортзалы, сауны, бассейны - теперь будет каждый лепить у себя.
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beee
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Додано: Нед 26 кві, 2020 20:20
UA написав:
В Русановская гавань суды за землю, отсюда непонятка со сроками сдачи в эксплуатацию.
Не слышал касательно судов именно за землю, так как комплекс полностью стоит на земле бывшего кирпичного завода (или бетонных конструкций) и полностью находился в частной собственности братьев Дроботов.
Суды с бывшим подрядчиком, или что то в этом роде
Востаннє редагувалось hume
в Нед 26 кві, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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