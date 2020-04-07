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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3703370437053706>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:30

не совсем понимаю, что именно в этом посте нарушает правила форума и Фейслес трёт, но повторю:

  hume написав:Слушайте, реально сложилось мнение, что большАя часть форума злорадствует влёту в стройку генезиса.
прям лучшая новость для украинца - "у соседа корова сдохла". Збсь

а что сдохло?
Генезис достроят (когда-нибудь), сосед продаст объект и вложится снова.
ничего не поменяется.
только в следующий раз он уже не будет с многозначительным видом рассказывать всем вокруг, как правильно жить.
и на старуху бывает проруха. не нужно об этом забывать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:37

  Yuri_T написав:не совсем понимаю, что именно в этом посте нарушает правила форума и Фейслес трёт, но повторю:

  hume написав:Слушайте, реально сложилось мнение, что большАя часть форума злорадствует влёту в стройку генезиса.
прям лучшая новость для украинца - "у соседа корова сдохла". Збсь

а что сдохло?
Генезис достроят (когда-нибудь), сосед продаст объект и вложится снова.
ничего не поменяется.
только в следующий раз он уже не будет с многозначительным видом рассказывать всем вокруг, как правильно жить.
и на старуху бывает проруха. не нужно об этом забывать.

походу Юрий_Т попахивает...

а кто рассказывает "с многозначительным видом"? Я думаю это таки вы :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:39

  hume написав:Здесь согласен полностью, но ничего не помешает таки продать в будущем эти условные круши и вложить в образование, тем более если дети ещё в начальной школе.

это если флэтлорд адекватен и понимает интервал инвестиции.
но тут некоторые в открытую пишут, что не продадут, а жить собираются с профита.
и не только "собираются", но и уже живут, забросив бизнес в дальние еб.ня
то есть, смотрят на бетон, как на вечную корову.
и дети их, скорее всего, останутся учиться здесь.
потому что у папы/мамы бизнес, капитал забетонирован, кэш капает на жизнь и в этой парадигме продажи бетона не бывать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:42

  hume написав:Продолжаю следить за ситуацией вокруг жк Русановская гавань. То, во что я ну никак не верил, начинает прояснятся. Застройщик(и) строят набережную
Зображення[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=8e9e3b1a775ce4b8cac4d691df8e0ecb]Зображення
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В Русановская гавань суды за землю, отсюда непонятка со сроками сдачи в эксплуатацию.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:43

  Прохожий написав:...а кто рассказывает "с многозначительным видом"? Я думаю...

вот без шуток, ваш подход мне импонирует.
смотреть на КРЖН как на средство, а не цель.
а личная неприязнь - пофигу, все мы разные.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:43

  hume написав:Вот что получается когда идиоты делают ремонт в квартире в центре. Даже плитку утащили из распродажи атема
https://www.olx.ua/obyavlenie/predlagae ... 05df8bc323

https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-2- ... 05df8bc323

Это когда все поняли что недвига под аренду из маст хэв, теперь не жалуйетесь )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:48

  investorkiev написав:Обвалишки, с какого маракуя упадут цены??

Что, у людей пропали сбережения? Нет. Уже даже деполюдей не сильно коснулось. Да и курс не растет.

Бариста остался без работы 2 месяца? Ай яй яй. А что, он был претендентом на покупку?

Что, было у человека 100 куе, куда они делись? Почему он осенью не сможет купить квартиру???

Хоть ктото из вас, обвалишек, ответит?
Дефицит бюджета?? А сколько квартир покупалось за счет бюджета в 2019?

Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.
Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації.
Але хто знає, коли це станеться?
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:56

  hume написав:
  Yuri_T написав:второе/третье поколение накопителей бетонометров в одной локации.
типа трибеки, влада и т.п. персонажей.
они выполняют важную роль - не просырают капитал, точнее, замораживают его с непонятными перспективами дальнейшей капитализации.
их дети будут считать иначе. как - х.з., но иначе.
как мы, в своё время, когда узнали, сколько средств сгорело у бабушек/родителей на счетах в сбербанке УССР и в облигациях, на различных страховых (детских) счетах и т.п.
дети спросят у трибек/владиков: не лучше ли было продать 2-3 вонючие круши и купить, например, 4-5 лет обучения в западном вузе. чтобы найти немного иные перспективы. хотя бы попытаться.

Здесь согласен полностью, но ничего не помешает таки продать в будущем эти условные круши и вложить в образование, тем более если дети ещё в начальной школе. А пока оно может поработать и в аренде, фактически нагенерируя на какую то часть от этого образования. А вот красивая жизнь в виде новых авто, поездок на мальдивы и пр может оставить нащадка без образования. То есть здесь как посмотреть на ситуацию


Такое впечатление что хоть ктото, хоть ЮраТ расстролся бы сегодня (в тяжелые дни карантина), если бы получил в наследство 2-3 хруща в самом убитом состоянии.

Через 50 лет так же будет и с Крушами. Да, ибитые, но лучше чем ноль, наследников порадует. А пока порадует папика и его мальвин
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Лично моё мнение основанное на практике (занимаюсь строительством и продажей домов, продажей квартир) такое: я периодически читаю эту ветку и всегда делаю наоборот. И пока последние 5 лет эта формула работает.
Не будет ракеты вниз. Произошёл пересмотр ценностей жизни. Люди, наконец, вернулись к базовым вещам. Кроме всего прочего, это пещера - место, где можно пересидеть, например, эпидемии, которых ещё будет дофига. И уже не канает лозунг - "твой дом в том уголке мире, где ты сегодня".
В 2014 тоже здесь писали - ракета уныз. А оказалось, тысячи беженцев с донбаса делали мою ракету увэрх в сегменте комфорт.
Новое сейчас строить не будут с эпидемиями. Тысячам заробитчан вернулись на родину.
Главный вопрос только в том, что может произойти переоценка ценностей: вместо квартир, возможно, будут в приоритете коттеджи. Спортзалы, сауны, бассейны - теперь будет каждый лепить у себя.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:20

  UA написав:В Русановская гавань суды за землю, отсюда непонятка со сроками сдачи в эксплуатацию.

Не слышал касательно судов именно за землю, так как комплекс полностью стоит на земле бывшего кирпичного завода (или бетонных конструкций) и полностью находился в частной собственности братьев Дроботов.

Суды с бывшим подрядчиком, или что то в этом роде
Востаннє редагувалось hume в Нед 26 кві, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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