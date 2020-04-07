Додано: Нед 26 кві, 2020 20:04

Лично моё мнение основанное на практике (занимаюсь строительством и продажей домов, продажей квартир) такое: я периодически читаю эту ветку и всегда делаю наоборот. И пока последние 5 лет эта формула работает.

Не будет ракеты вниз. Произошёл пересмотр ценностей жизни. Люди, наконец, вернулись к базовым вещам. Кроме всего прочего, это пещера - место, где можно пересидеть, например, эпидемии, которых ещё будет дофига. И уже не канает лозунг - "твой дом в том уголке мире, где ты сегодня".

В 2014 тоже здесь писали - ракета уныз. А оказалось, тысячи беженцев с донбаса делали мою ракету увэрх в сегменте комфорт.

Новое сейчас строить не будут с эпидемиями. Тысячам заробитчан вернулись на родину.

Главный вопрос только в том, что может произойти переоценка ценностей: вместо квартир, возможно, будут в приоритете коттеджи. Спортзалы, сауны, бассейны - теперь будет каждый лепить у себя.