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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3703370437053706

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:22

  Trast написав:Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.
Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації.
Але хто знає, коли це станеться?

Прояснение ситуации это не про Украину. Вы за последние 10 лет видели какое то прояснение? Мы существуем в ситуации перманентного пздца, иногда он разной глубины/величины, или между ними наступает небольшая передышка.
Востаннє редагувалось hume в Нед 26 кві, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:23

  investorkiev написав:
Такое впечатление что хоть ктото, хоть ЮраТ расстролся бы сегодня (в тяжелые дни карантина), если бы получил в наследство 2-3 хруща в самом убитом состоянии.

Через 50 лет так же будет и с Крушами. Да, ибитые, но лучше чем ноль, наследников порадует. А пока порадует папика и его мальвин

Возле ваших круш планируется большой трц. Трибека всех переиграл :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:32

  Trast написав:Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.
Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації.
Але хто знає, коли це станеться?

Формируя таким образом отложенный спрос. И если цены не будут особо двигаться вниз, то эти деньги таки выйдут на РН.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:38

  hume написав:
  Trast написав:Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.
Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації.
Але хто знає, коли це станеться?

Прояснение ситуации это не про Украину. Вы за последние 10 лет видели какое то прояснение? Мы существуем в ситуации перманентного пздца, иногда он разной глубины/величины, или между ними наступает небольшая передышка.

Я не про Україну зараз тільки кажу, а взагалі про ситуацію у Світі.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:43

  Natt написав:
  Trast написав:Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.
Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації.
Але хто знає, коли це станеться?

Формируя таким образом отложенный спрос. И если цены не будут особо двигаться вниз, то эти деньги таки выйдут на РН.

Вопрос только РН какой страны
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, вы, мне кажется, запаздываете с реакцией. В Европе постепенно карантин начинают ослаблять. В Украине с 12.05 Ну все уже, "мы все умрем" было очень уместно 2 недели назад. Сейчас уже как-то слишком мрачно. Зато есть однозначный позитив: гос медицине будут уделять гораздо больше внимания. Может быть даже реформу Супрун не похерят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:46

  gonchik74 написав:Вопрос только РН какой страны

Ок, что такого случилось, чтобы люди, которые не планировали ранее покупать что-то на РН другой страны, вдруг передумали?

З.Ы. Согласна с Максом - сейчас наоборот потихоньку пойдут позитивные настроения, послабление карантинных мер, запуск бизнеса и т.д.
Natt
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  #<1 ... 3703370437053706
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