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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2020 20:22
Trast написав:
Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.
Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації.
Але хто знає, коли це станеться?
Прояснение ситуации это не про Украину. Вы за последние 10 лет видели какое то прояснение? Мы существуем в ситуации перманентного пздца, иногда он разной глубины/величины, или между ними наступает небольшая передышка.
Востаннє редагувалось hume
в Нед 26 кві, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 20:23
investorkiev написав:
Такое впечатление что хоть ктото, хоть ЮраТ расстролся бы сегодня (в тяжелые дни карантина), если бы получил в наследство 2-3 хруща в самом убитом состоянии.
Через 50 лет так же будет и с Крушами. Да, ибитые, но лучше чем ноль, наследников порадует. А пока порадует папика и его мальвин
Возле ваших круш планируется большой трц. Трибека всех переиграл
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Додано: Нед 26 кві, 2020 20:32
Trast написав:
Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації.
Але хто знає, коли це станеться?
Формируя таким образом отложенный спрос. И если цены не будут особо двигаться вниз, то эти деньги таки выйдут на РН.
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Natt
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Додано: Нед 26 кві, 2020 20:38
hume написав: Trast написав:
Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.
Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації.
Але хто знає, коли це станеться?
Прояснение ситуации это не про Украину. Вы за последние 10 лет видели какое то прояснение? Мы существуем в ситуации перманентного пздца, иногда он разной глубины/величины, или между ними наступает небольшая передышка.
Я не про Україну зараз тільки кажу, а взагалі про ситуацію у Світі.
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Trast
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Додано: Нед 26 кві, 2020 20:43
Natt написав: Trast написав:
Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації.
Але хто знає, коли це станеться?
Формируя таким образом отложенный спрос. И если цены не будут особо двигаться вниз, то эти деньги таки выйдут на РН.
Вопрос только РН какой страны
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gonchik74
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Додано: Нед 26 кві, 2020 20:43
Ребята, вы, мне кажется, запаздываете с реакцией. В Европе постепенно карантин начинают ослаблять. В Украине с 12.05 Ну все уже, "мы все умрем" было очень уместно 2 недели назад. Сейчас уже как-то слишком мрачно. Зато есть однозначный позитив: гос медицине будут уделять гораздо больше внимания. Может быть даже реформу Супрун не похерят.
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airmax78
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Додано: Нед 26 кві, 2020 20:46
gonchik74 написав:
Вопрос только РН какой страны
Ок, что такого случилось, чтобы люди, которые не планировали ранее покупать что-то на РН другой страны, вдруг передумали?
З.Ы. Согласна с Максом - сейчас наоборот потихоньку пойдут позитивные настроения, послабление карантинных мер, запуск бизнеса и т.д.
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Natt
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