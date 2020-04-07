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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2020 21:17
Natt написав:
А приличные дома недалеко от Киева - это все-таки другой порог входа, гораздо выше, чем однуха на Позняках.
Пригородная жизнь в доме это сугубо для очень состоятельных людей. Инфраструктура пригорода Киева как бы не очень, особенно если речь касается воспитания детей. У меня знакомые визжа от радости проживания в городе Украинка спустя пол года переехали назад в Киеве визжа еще веселей. Сказали да ну на это пригород, если только ты там не работаешь
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:27
hume написав: Natt написав:
А приличные дома недалеко от Киева - это все-таки другой порог входа, гораздо выше, чем однуха на Позняках.
Пригородная жизнь в доме это сугубо для очень состоятельных людей. Инфраструктура пригорода Киева как бы не очень, особенно если речь касается воспитания детей. У меня знакомые визжа от радости проживания в городе Украинка спустя пол года переехали назад в Киеве визжа еще веселей. Сказали да ну на это пригород, если только ты там не работаешь
есть люди которые предпочитают пройти через собственный опыт, собственно это их право)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:31
airmax78 написав:
Ребята, вы, мне кажется, запаздываете с реакцией. В Европе постепенно карантин начинают ослаблять. В Украине с 12.05 Ну все уже, "мы все умрем" было очень уместно 2 недели назад. Сейчас уже как-то слишком мрачно. Зато есть однозначный позитив: гос медицине будут уделять гораздо больше внимания. Может быть даже реформу Супрун не похерят.
ОРВИ и связанный с ней карантин это не более чем 5% проблем.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:33
UA
в ветке про аренду не соизволите ответить?
реально очень интересно
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:37
hume написав: Natt написав:
А приличные дома недалеко от Киева - это все-таки другой порог входа, гораздо выше, чем однуха на Позняках.
Пригородная жизнь в доме это сугубо для очень состоятельных людей. Инфраструктура пригорода Киева как бы не очень, особенно если речь касается воспитания детей. У меня знакомые визжа от радости проживания в городе Украинка спустя пол года переехали назад в Киеве визжа еще веселей. Сказали да ну на это пригород, если только ты там не работаешь
Дозвольте не погодитись
Усе залежить від того, на що ви налаштовані. Якщо на походи в кіно, суші-муші, концерти - згоден, - незручно. Хоча автомобіль і 19-20 км від центру Києва рятують аж бігом.
Живу у передмісті, до того жив на Подолі. Тоді 20 хв. в центр на метро і зараз 20 хв. на авто з пригороду. Окрім того, мінусом є добирання зранку
- 50-60 хв. якщо виїхати о 7.15 (докарантинний період).
АЛЕ: екологія - плюс, тиша +, закриті комплекси і відсутність криміналу +, молоді сім"ї і повна відсутність наркоти-алкашні +++, варіантів для виїздів на природу - +++.
Для дітей варіант теж завжди є - і школи розвитку, і ліцеї-школи, і гуртки. Було б бажання. Завжди можна дитину в школу віддати у межах Києва, всерівно самі діти в наш час до школи і зі школи ногами не ходять - забирають батьки.
Ціни - 500-600 у.о.\м2 - ЖК, 70 куо за будинок з газобетону на 3-5 сотих, 120 куо - будинок 140м2 з червоної цегли з подвірям 6 соток.
Кожному своє. ІМХО
Востаннє редагувалось stas_rst
в Нед 26 кві, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:44
Прохожий написав: gonchik74 написав: Natt написав:
Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації.
Але хто знає, коли це станеться?
Формируя таким образом отложенный спрос. И если цены не будут особо двигаться вниз, то эти деньги таки выйдут на РН.
Вопрос только РН какой страны
реально в локации где живу после застоя нескольких лет продажа участков стартанула аж бегом
цены растут, покупают и строят
готовые дома(коробки) на продажу кстати тоже начали пользоваться спросом и растут в цене
это без стеба...[/quote]
Який там стьоб, я тут про те саме писав. Моніторю регулярно. Плюс щодня їжджу на свою ділянку, бо там ліс, гуляю по годині. Так от на моїй лише вулиці +2 коробки з початку весни і на паралельних доволі. Ріелтори покупців водять.
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gonchik74
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:46
gonchik74 написав:
Який там стьоб, я тут про те саме писав. Моніторю регулярно. Плюс щодня їжджу на свою ділянку, бо там ліс, гуляю по годині. Так от на моїй лише вулиці +2 коробки з початку весни і на паралельних доволі. Ріелтори покупців водять.
Весь этот движ станет неактуальным еще до того, как многие из них успеют построить фундамент.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:49
Может, покупают как дачи? От дачи я б тоже когда-нибудь потом не отказалась. На карантине это желание вполне может обостриться. Но не для постоянного проживания.
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Natt
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:53
Natt написав:
Может, покупают как дачи? От дачи я б тоже когда-нибудь потом не отказалась. На карантине это желание вполне может обостриться. Но не для постоянного проживания.
Обострилась жадность продавцов, решили что пришло их время продавать, карантин к тому же напомнил многим горожанам любовь к земле и свежему воздуху)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:57
stas_rst написав:
Окрім того, мінусом є добирання зранку
- 50-60 хв. якщо виїхати о 7.15 (докарантинний період).
ІМХО
Я когда работал в офисе, сказал водителю чтоб раньше 8.45 за мной не заезжал. Реально выходил из дома в 8.50-8.55.
Живу в центре, 10-15 минут на машине до офиса было.
Сейчас за арендой дальше ехать, но езжу в такое время чтоб без пробок. Да и водителя уже давно нет...
В 7.15 выходить из дома на работу - либо мазохизм, либо какоето нарушение функций сна, с этим долго люди не живут.
Поверьте, нет смысла тратить деньги ни на что, кроме своего комфорта, здоровья, ну и возможно образования детей, если они способны.
Лучше 2 Года оплачивать домработницу (уборка, стирка, готовка, глажка), чем купить одни Улисс Нардены и понты нарезать.
Меняйте философию.
Сколько стоит ежедневные 3 часа на дорогу (туда-обратно) из пригорода в течении 30 лет?
Это грубо говоря 10% вашей жизни в этот самый активный период жизни. Во сколько вы оцениваете свою жизнь?
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