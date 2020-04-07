Додано: Нед 26 кві, 2020 21:57

stas_rst написав: Окрім того, мінусом є добирання зранку - 50-60 хв. якщо виїхати о 7.15 (докарантинний період).

ІМХО Окрім того,- 50-60 хв. якщо виїхати о 7.15 (докарантинний період).ІМХО

Я когда работал в офисе, сказал водителю чтоб раньше 8.45 за мной не заезжал. Реально выходил из дома в 8.50-8.55.Живу в центре, 10-15 минут на машине до офиса было.Сейчас за арендой дальше ехать, но езжу в такое время чтоб без пробок. Да и водителя уже давно нет...В 7.15 выходить из дома на работу - либо мазохизм, либо какоето нарушение функций сна, с этим долго люди не живут.Поверьте, нет смысла тратить деньги ни на что, кроме своего комфорта, здоровья, ну и возможно образования детей, если они способны.Лучше 2 Года оплачивать домработницу (уборка, стирка, готовка, глажка), чем купить одни Улисс Нардены и понты нарезать.Меняйте философию.Сколько стоит ежедневные 3 часа на дорогу (туда-обратно) из пригорода в течении 30 лет?Это грубо говоря 10% вашей жизни в этот самый активный период жизни. Во сколько вы оцениваете свою жизнь?