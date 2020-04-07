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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3706370737083709

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:59

  Natt написав:Может, покупают как дачи? От дачи я б тоже когда-нибудь потом не отказалась. На карантине это желание вполне может обостриться. Но не для постоянного проживания.

Я пишу про Киев
...хотя живя в Ирпене мож неплохо иметь дачку в Киеве, хз...)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:09

  Прохожий написав:
  Natt написав:Может, покупают как дачи? От дачи я б тоже когда-нибудь потом не отказалась. На карантине это желание вполне может обостриться. Но не для постоянного проживания.

Я пишу про Киев
...хотя живя в Ирпене мож неплохо иметь дачку в Киеве, хз...)

Ну так это другие цены, верно?
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Trast написав:Останні 2 тиждні, так як робити було нічого, відслідковував на ОЛХ, як з кожним днем зменшуються пропозиції будинків до 40 тис. в 30 кілометровій відстані від Київа.
Може господарі познімали з продажу, але може і повикупали, хто зна?

Говорил с коммунальщиками в поселке в пригороде. Повыкупали даже то, что стояло мертво в продаже по 6 и более лет.
  Trast написав:Але справа не в тому, якщо 30% баристів чи манікюрниць не знайдуть для себе працевлаштування в Київі, то вихід у них буде або село або шукати працю в Польщі.
І так і з їншими професіями.

В селе будет хорошо, в Польше хорошо, только в Киеве забитые окна. Не слишком верится.
Обычно, пока толстый похудеет, худой сдохнет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:50

Я еще помню период, когда на закате СССР предприятиям и организациям начали выделять землю в пригороде, чтобы они раздавали своим сотрудникам по 6 соток, чтобы те, в свою очередь, выращивали там что-то и, как я понимаю, помогали решить проблему дефицита продуктов питания. Мои родители тоже окунулись в это с головой. Сколько народу эти 6 соток свели в могилу... Люди на последние деньги и из супердефицитнвх стройматериалов обустраивали там какие-то хибары, вагончики, каждые выходные на электричках и автобусах ездили туда... Сейчас бОльшая часть всех этих участков нах никому не нужны. Стоят заброшенные. Я так понимаю, началась вторая волна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Живу у передмісті, ......
Для дітей варіант теж завжди є - і школи розвитку, і ліцеї-школи, і гуртки. Було б бажання. Завжди можна дитину в школу віддати у межах Києва, всерівно самі діти в наш час до школи і зі школи ногами не ходять - забирають батьки
всё это прекрасно. Только если Вы работаете с 9 до 18, а в школу в Киеве надо к 8-30, то как было сказано, выехать из дома лучше в 7-15, чтоб без пробок добраться. Значит ребёнку подъём в 6-15. А привезёте Вы его во сколько? в лучшем случае в 19-30. Он покушает, писять и спать.. Никаких заданий не выполнит. Далее будут одни нервы.
Кстати, правила поменялись и теперь ребёнка можно отдать в школу по прописке. Нет прописки и лишних мест-до свидания. Захотите поощрить директора? Ясно. Только не говорите, что снова президент виноват
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:второе/третье поколение накопителей бетонометров в одной локации.
типа трибеки, влада и т.п. персонажей.
они выполняют важную роль - не просырают капитал, точнее, замораживают его с непонятными перспективами дальнейшей капитализации.
их дети будут считать иначе. как - х.з., но иначе.
как мы, в своё время, когда узнали, сколько средств сгорело у бабушек/родителей на счетах в сбербанке УССР и в облигациях, на различных страховых (детских) счетах и т.п.
дети спросят у трибек/владиков: не лучше ли было продать 2-3 вонючие круши и купить, например, 4-5 лет обучения в западном вузе. чтобы найти немного иные перспективы. хотя бы попытаться.

Некоторое время назад был спор по этому поводу. Вижу мою позицию не поняли. Свободные средства нужно где-то хранить до того момента, когда они будут нужны. Современная экономическая модель построена так, чтобы обесценивать накопления. Чтобы люди работали. Все эти спекуляции, акции, депозиты - так называемый пассивный доход приводит к убыткам. Либо теряй - плати за хранение, либо трать. Покупай машину, ТВ и возвращай деньги в экономику. Аренда это бизнес, хоть и малоактивный, но позволяющий защитить накопления. Как и когда тратить эти накопления это вопрос уже индивидуальный и никого не должно интересовать, как человек распоряжается заработанными деньгами.

В примере с образованием детей - если ребенок маленький, то к тому времени, как ему нужно учиться, накопления могут и обесцениться (выше привели примеры), а в арендном бизнесе могут удвоиться, что позволит дать ребенку больше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Добавлено: Вт 29 янв, 2019 19:23
...тут такое дело...
немного оффтопа но мож кому будет интересно...
Проезжал мимо решил попить шарового кофейку и заехал в ОП Генезис :mrgreen:
На развязке на 1.35га будет 5 домов, один 3х секционный 16/18/22 этажа + 2 односекционных 33 эт.
Генплан застройки:


Изображение
На сегодня в 1м доме в 1й секции продано практически все, во 2й выше 12го этажа все или выкуплено или забронировано, в 3й много свободных квартир но...
При этом в 3й(которая еще не вылезла от уровня 0) цены уже выше чем в первых 2х.
При 100% оплате никаких скидок давать не хотят, предлагают рассрочку на 30мес в гривне без %...реально застройщики жирку нагуляли...
Цены на сайте соответствуют действительности что редкость по нынешним временам.
Планировка этажа 2й секции:

Изображение

По паркингам пока информации нет ни по ценам ни по кол-ву паркомест…


Некоторые мысли после
Монолит заполнением керамическим кирпичом + 150мм минваты по фасаду это нереальный плюс на сегодня НО мокрые фасады уже минус...
далее..
7 квартир на этаже по нынешним временам это нереальный ЖИР!!!
2 лифта на 18 этажей терпимо
в 3й секции уже 7 квартир на этаже и те же 2 лифта, уже не айс...
Будут корзины под кондеи и гильзы во внешних стенах под выводы коммуникация(привет Максу) 8)

комплекс будет прямо на развязке это БОЛЬШЙ минус но с другой стороны это же и плюс, скоростной трамвай в шаговой доступности, метро близко, ТРЦ Аркадия в шаговой доступности, ТРЦ Большевик рядом и т.д., на каждый "-" есть свой "+".
Сравнил с Матхеттеном…
Во время общения в ОП создалось впечатления что в первых 3х секциях 1го дома куплено более 50% квартир.

ЗЫ: кофе в ОП был зачетный 8)

ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...


Дорогой сорт кофе. "Генезис"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Кстати, правила поменялись и теперь ребёнка можно отдать в школу по прописке. Нет прописки и лишних мест-до свидания. Захотите поощрить директора? Ясно. Только не говорите, что снова президент виноват

тільки не кажіть, що усі заохочують :)
реєстрація в Києві, питання не про прописку, а про зручності ...
все написане про час - згоден, однак в житті потрібно чимось жертвувати ...
живучи в Києві, ми виграємо у часі, втрачаєму в іншому (екологія, сусіди-неадеквати, криміногенна ситуація, середовище виховання дитини - вулиця)
живучи за містом, програємо в часі, виграємо у спокої, комфорті, перебуванні у більш-менш забезпеченому оточенні з відповідними моральними і діловими якісними характеристиками.
Писав же, кожному своє :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 23:13

  airmax78 написав:Я еще помню период, когда на закате СССР предприятиям и организациям начали выделять землю в пригороде, чтобы они раздавали своим сотрудникам по 6 соток, чтобы те, в свою очередь, выращивали там что-то и, как я понимаю, помогали решить проблему дефицита продуктов питания. Мои родители тоже окунулись в это с головой. Сколько народу эти 6 соток свели в могилу... Люди на последние деньги и из супердефицитнвх стройматериалов обустраивали там какие-то хибары, вагончики, каждые выходные на электричках и автобусах ездили туда... Сейчас бОльшая часть всех этих участков нах никому не нужны. Стоят заброшенные. Я так понимаю, началась вторая волна.

Да, нащей семье выделили 5 соток в Глевахе. При СССР добраться туда стоило копейки на электричке, да и потом тоже. Мастерилось всё из какого-то непотреба. Ну и с 80-го до 90-го построили кирпичный домик, где можно было сносно провести уик-энд. Потом начался ажиотаж 2005-2008, когда на пике цены мы и продали, потому что отдых стал некомфортным. Соседи вокруг окружили , шумели. Заброшенными вряд ли стали, но цена ужалась в 3 раза.
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