|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:50
Я еще помню период, когда на закате СССР предприятиям и организациям начали выделять землю в пригороде, чтобы они раздавали своим сотрудникам по 6 соток, чтобы те, в свою очередь, выращивали там что-то и, как я понимаю, помогали решить проблему дефицита продуктов питания. Мои родители тоже окунулись в это с головой. Сколько народу эти 6 соток свели в могилу... Люди на последние деньги и из супердефицитнвх стройматериалов обустраивали там какие-то хибары, вагончики, каждые выходные на электричках и автобусах ездили туда... Сейчас бОльшая часть всех этих участков нах никому не нужны. Стоят заброшенные. Я так понимаю, началась вторая волна.
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
всё это прекрасно. Только если Вы работаете с 9 до 18, а в школу в Киеве надо к 8-30, то как было сказано, выехать из дома лучше в 7-15, чтоб без пробок добраться. Значит ребёнку подъём в 6-15. А привезёте Вы его во сколько? в лучшем случае в 19-30. Он покушает, писять и спать.. Никаких заданий не выполнит. Далее будут одни нервы.
Кстати, правила поменялись и теперь ребёнка можно отдать в школу по прописке. Нет прописки и лишних мест-до свидания. Захотите поощрить директора? Ясно. Только не говорите, что снова президент виноват
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Некоторое время назад был спор по этому поводу. Вижу мою позицию не поняли. Свободные средства нужно где-то хранить до того момента, когда они будут нужны. Современная экономическая модель построена так, чтобы обесценивать накопления. Чтобы люди работали. Все эти спекуляции, акции, депозиты - так называемый пассивный доход приводит к убыткам. Либо теряй - плати за хранение, либо трать. Покупай машину, ТВ и возвращай деньги в экономику. Аренда это бизнес, хоть и малоактивный, но позволяющий защитить накопления. Как и когда тратить эти накопления это вопрос уже индивидуальный и никого не должно интересовать, как человек распоряжается заработанными деньгами.
В примере с образованием детей - если ребенок маленький, то к тому времени, как ему нужно учиться, накопления могут и обесцениться (выше привели примеры), а в арендном бизнесе могут удвоиться, что позволит дать ребенку больше.
Додано: Нед 26 кві, 2020 23:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дорогой сорт кофе. "Генезис"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 26 кві, 2020 23:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тільки не кажіть, що усі заохочують
реєстрація в Києві, питання не про прописку, а про зручності ...
все написане про час - згоден, однак в житті потрібно чимось жертвувати ...
живучи в Києві, ми виграємо у часі, втрачаєму в іншому (екологія, сусіди-неадеквати, криміногенна ситуація, середовище виховання дитини - вулиця)
живучи за містом, програємо в часі, виграємо у спокої, комфорті, перебуванні у більш-менш забезпеченому оточенні з відповідними моральними і діловими якісними характеристиками.
Писав же, кожному своє
Додано: Нед 26 кві, 2020 23:13
Да, нащей семье выделили 5 соток в Глевахе. При СССР добраться туда стоило копейки на электричке, да и потом тоже. Мастерилось всё из какого-то непотреба. Ну и с 80-го до 90-го построили кирпичный домик, где можно было сносно провести уик-энд. Потом начался ажиотаж 2005-2008, когда на пике цены мы и продали, потому что отдых стал некомфортным. Соседи вокруг окружили , шумели. Заброшенными вряд ли стали, но цена ужалась в 3 раза.
Додано: Пон 27 кві, 2020 00:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нажаль приватний сектор це ще більша біль ніж багатоповерхівки.
Відсутність проектів, стилістики, будівництво палаців на 6 сотках межую з будинками із гомна і гілок. Дотримання межі? То для капіталістів, а ми ж вільнолюди прихопити частину дороги чи поставити на межу гараж то є наше все. Срать? Обовязково в не герметичну яму, бажано розташувати біля сусідського колодязя/скважини. Сміття? Спалимо пластик на ділянці, а що не згорить - у сусідній лісок.
Прокласти асфальт? Да ну нафіг. І тд. Криміногенна ситуація... це Ви про приватний сектор, де навіть котячі алюмінієві миски виносять?
Середовище виховання дитини за містом, це що, Жуки ?
Зи. Хоча звісно, якщо Ви пишете з дніпрової хвилі чи золотих воріт, то забираю свої слова назад:-)
Всім процвітання!
Додано: Пон 27 кві, 2020 01:50
Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.
Я для своей мелкой перспективу учиться и остаться работать в Киеве рассматриваю только лишь в контексте, если не смогу убедить валить из страны на учебе в Польшу или Чехию, и остаться там..
При всем моем патриотизме (вовсе не декларативном на словах) крайняя пара выборов в 19-м году мне показали,что эту страну ничего хорошего не ждёт. Я принял решение для начала валить из этой армии, а в перспективе и из страны тоже.
Недавно для меня было полнейшим шоком и откровением,что брат,которого нельзя было расшевелить даже сменить свою работу на 100 баксов и уехать хоть куда-то, заговорил всерьез о Польше.
Этой стране,уважаемые растишки, ничего хорошего не светит, и "корона" лишь очень удачно подоспевшая отмазка бездарности и бесхреботности вождя глупых 73%.
Додано: Пон 27 кві, 2020 02:41
Да, произошло то, о чем нас предупреждал 2 года назад в Давосе.
Конец глобализации. Все по домам.
И весь мир во время ринулся. И не куда-то, где тепло, денежно и жирно, а именно домой, на родную землю. Из благополучной Америки до сих пор не могут эвакуировать всех желающих домой украинцев.
Ушла в прошлое мода о даче на берегу теплых морей и на хатынки в богатых цивилизациях.
Народ потянулся к родным очагам и будет их теперь обустраивать навсегда.
К квартире очень кстати будут и коттеджи за городом, свои спортзалы, бассейны, сауны и даже свои реанимационные с резервным ИВЛ...
Наше бытие сильно изменится.
|