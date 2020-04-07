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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3707370837093710>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:50

Я еще помню период, когда на закате СССР предприятиям и организациям начали выделять землю в пригороде, чтобы они раздавали своим сотрудникам по 6 соток, чтобы те, в свою очередь, выращивали там что-то и, как я понимаю, помогали решить проблему дефицита продуктов питания. Мои родители тоже окунулись в это с головой. Сколько народу эти 6 соток свели в могилу... Люди на последние деньги и из супердефицитнвх стройматериалов обустраивали там какие-то хибары, вагончики, каждые выходные на электричках и автобусах ездили туда... Сейчас бОльшая часть всех этих участков нах никому не нужны. Стоят заброшенные. Я так понимаю, началась вторая волна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Живу у передмісті, ......
Для дітей варіант теж завжди є - і школи розвитку, і ліцеї-школи, і гуртки. Було б бажання. Завжди можна дитину в школу віддати у межах Києва, всерівно самі діти в наш час до школи і зі школи ногами не ходять - забирають батьки
всё это прекрасно. Только если Вы работаете с 9 до 18, а в школу в Киеве надо к 8-30, то как было сказано, выехать из дома лучше в 7-15, чтоб без пробок добраться. Значит ребёнку подъём в 6-15. А привезёте Вы его во сколько? в лучшем случае в 19-30. Он покушает, писять и спать.. Никаких заданий не выполнит. Далее будут одни нервы.
Кстати, правила поменялись и теперь ребёнка можно отдать в школу по прописке. Нет прописки и лишних мест-до свидания. Захотите поощрить директора? Ясно. Только не говорите, что снова президент виноват
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:второе/третье поколение накопителей бетонометров в одной локации.
типа трибеки, влада и т.п. персонажей.
они выполняют важную роль - не просырают капитал, точнее, замораживают его с непонятными перспективами дальнейшей капитализации.
их дети будут считать иначе. как - х.з., но иначе.
как мы, в своё время, когда узнали, сколько средств сгорело у бабушек/родителей на счетах в сбербанке УССР и в облигациях, на различных страховых (детских) счетах и т.п.
дети спросят у трибек/владиков: не лучше ли было продать 2-3 вонючие круши и купить, например, 4-5 лет обучения в западном вузе. чтобы найти немного иные перспективы. хотя бы попытаться.

Некоторое время назад был спор по этому поводу. Вижу мою позицию не поняли. Свободные средства нужно где-то хранить до того момента, когда они будут нужны. Современная экономическая модель построена так, чтобы обесценивать накопления. Чтобы люди работали. Все эти спекуляции, акции, депозиты - так называемый пассивный доход приводит к убыткам. Либо теряй - плати за хранение, либо трать. Покупай машину, ТВ и возвращай деньги в экономику. Аренда это бизнес, хоть и малоактивный, но позволяющий защитить накопления. Как и когда тратить эти накопления это вопрос уже индивидуальный и никого не должно интересовать, как человек распоряжается заработанными деньгами.

В примере с образованием детей - если ребенок маленький, то к тому времени, как ему нужно учиться, накопления могут и обесцениться (выше привели примеры), а в арендном бизнесе могут удвоиться, что позволит дать ребенку больше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Добавлено: Вт 29 янв, 2019 19:23
...тут такое дело...
немного оффтопа но мож кому будет интересно...
Проезжал мимо решил попить шарового кофейку и заехал в ОП Генезис :mrgreen:
На развязке на 1.35га будет 5 домов, один 3х секционный 16/18/22 этажа + 2 односекционных 33 эт.
Генплан застройки:


Изображение
На сегодня в 1м доме в 1й секции продано практически все, во 2й выше 12го этажа все или выкуплено или забронировано, в 3й много свободных квартир но...
При этом в 3й(которая еще не вылезла от уровня 0) цены уже выше чем в первых 2х.
При 100% оплате никаких скидок давать не хотят, предлагают рассрочку на 30мес в гривне без %...реально застройщики жирку нагуляли...
Цены на сайте соответствуют действительности что редкость по нынешним временам.
Планировка этажа 2й секции:

Изображение

По паркингам пока информации нет ни по ценам ни по кол-ву паркомест…


Некоторые мысли после
Монолит заполнением керамическим кирпичом + 150мм минваты по фасаду это нереальный плюс на сегодня НО мокрые фасады уже минус...
далее..
7 квартир на этаже по нынешним временам это нереальный ЖИР!!!
2 лифта на 18 этажей терпимо
в 3й секции уже 7 квартир на этаже и те же 2 лифта, уже не айс...
Будут корзины под кондеи и гильзы во внешних стенах под выводы коммуникация(привет Максу) 8)

комплекс будет прямо на развязке это БОЛЬШЙ минус но с другой стороны это же и плюс, скоростной трамвай в шаговой доступности, метро близко, ТРЦ Аркадия в шаговой доступности, ТРЦ Большевик рядом и т.д., на каждый "-" есть свой "+".
Сравнил с Матхеттеном…
Во время общения в ОП создалось впечатления что в первых 3х секциях 1го дома куплено более 50% квартир.

ЗЫ: кофе в ОП был зачетный 8)

ЗЫ1: на очереди Кампус и Фемели и Френдс от Геоса...


Дорогой сорт кофе. "Генезис"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Кстати, правила поменялись и теперь ребёнка можно отдать в школу по прописке. Нет прописки и лишних мест-до свидания. Захотите поощрить директора? Ясно. Только не говорите, что снова президент виноват

тільки не кажіть, що усі заохочують :)
реєстрація в Києві, питання не про прописку, а про зручності ...
все написане про час - згоден, однак в житті потрібно чимось жертвувати ...
живучи в Києві, ми виграємо у часі, втрачаєму в іншому (екологія, сусіди-неадеквати, криміногенна ситуація, середовище виховання дитини - вулиця)
живучи за містом, програємо в часі, виграємо у спокої, комфорті, перебуванні у більш-менш забезпеченому оточенні з відповідними моральними і діловими якісними характеристиками.
Писав же, кожному своє :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 23:13

  airmax78 написав:Я еще помню период, когда на закате СССР предприятиям и организациям начали выделять землю в пригороде, чтобы они раздавали своим сотрудникам по 6 соток, чтобы те, в свою очередь, выращивали там что-то и, как я понимаю, помогали решить проблему дефицита продуктов питания. Мои родители тоже окунулись в это с головой. Сколько народу эти 6 соток свели в могилу... Люди на последние деньги и из супердефицитнвх стройматериалов обустраивали там какие-то хибары, вагончики, каждые выходные на электричках и автобусах ездили туда... Сейчас бОльшая часть всех этих участков нах никому не нужны. Стоят заброшенные. Я так понимаю, началась вторая волна.

Да, нащей семье выделили 5 соток в Глевахе. При СССР добраться туда стоило копейки на электричке, да и потом тоже. Мастерилось всё из какого-то непотреба. Ну и с 80-го до 90-го построили кирпичный домик, где можно было сносно провести уик-энд. Потом начался ажиотаж 2005-2008, когда на пике цены мы и продали, потому что отдых стал некомфортным. Соседи вокруг окружили , шумели. Заброшенными вряд ли стали, но цена ужалась в 3 раза.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 00:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stas_rst написав:
  Serg-ik написав:Кстати, правила поменялись и теперь ребёнка можно отдать в школу по прописке. Нет прописки и лишних мест-до свидания. Захотите поощрить директора? Ясно. Только не говорите, что снова президент виноват

тільки не кажіть, що усі заохочують :)
реєстрація в Києві, питання не про прописку, а про зручності ...
все написане про час - згоден, однак в житті потрібно чимось жертвувати ...
живучи в Києві, ми виграємо у часі, втрачаєму в іншому (екологія, сусіди-неадеквати, криміногенна ситуація, середовище виховання дитини - вулиця)
живучи за містом, програємо в часі, виграємо у спокої, комфорті, перебуванні у більш-менш забезпеченому оточенні з відповідними моральними і діловими якісними характеристиками.
Писав же, кожному своє :)

Нажаль приватний сектор це ще більша біль ніж багатоповерхівки.
Відсутність проектів, стилістики, будівництво палаців на 6 сотках межую з будинками із гомна і гілок. Дотримання межі? То для капіталістів, а ми ж вільнолюди прихопити частину дороги чи поставити на межу гараж то є наше все. Срать? Обовязково в не герметичну яму, бажано розташувати біля сусідського колодязя/скважини. Сміття? Спалимо пластик на ділянці, а що не згорить - у сусідній лісок.
Прокласти асфальт? Да ну нафіг. І тд. Криміногенна ситуація... це Ви про приватний сектор, де навіть котячі алюмінієві миски виносять?
Середовище виховання дитини за містом, це що, Жуки ?

Зи. Хоча звісно, якщо Ви пишете з дніпрової хвилі чи золотих воріт, то забираю свої слова назад:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 01:50

  Natt написав:
  Trast написав:Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.
Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації.
Але хто знає, коли це станеться?

Формируя таким образом отложенный спрос. И если цены не будут особо двигаться вниз, то эти деньги таки выйдут на РН.

Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.
Я для своей мелкой перспективу учиться и остаться работать в Киеве рассматриваю только лишь в контексте, если не смогу убедить валить из страны на учебе в Польшу или Чехию, и остаться там..
При всем моем патриотизме (вовсе не декларативном на словах) крайняя пара выборов в 19-м году мне показали,что эту страну ничего хорошего не ждёт. Я принял решение для начала валить из этой армии, а в перспективе и из страны тоже.
Недавно для меня было полнейшим шоком и откровением,что брат,которого нельзя было расшевелить даже сменить свою работу на 100 баксов и уехать хоть куда-то, заговорил всерьез о Польше.
Этой стране,уважаемые растишки, ничего хорошего не светит, и "корона" лишь очень удачно подоспевшая отмазка бездарности и бесхреботности вождя глупых 73%.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 02:41

  beee написав:Произошёл пересмотр ценностей жизни. Люди, наконец, вернулись к базовым вещам. Кроме всего прочего, это пещера - место, где можно пересидеть, например, эпидемии, которых ещё будет дофига. И уже не канает лозунг - "твой дом в том уголке мире, где ты сегодня".

Главный вопрос только в том, что может произойти переоценка ценностей: вместо квартир, возможно, будут в приоритете коттеджи. Спортзалы, сауны, бассейны - теперь будет каждый лепить у себя.


Да, произошло то, о чем нас предупреждал 2 года назад в Давосе.
Конец глобализации. Все по домам.
И весь мир во время ринулся. И не куда-то, где тепло, денежно и жирно, а именно домой, на родную землю. Из благополучной Америки до сих пор не могут эвакуировать всех желающих домой украинцев.
Ушла в прошлое мода о даче на берегу теплых морей и на хатынки в богатых цивилизациях.
Народ потянулся к родным очагам и будет их теперь обустраивать навсегда.
К квартире очень кстати будут и коттеджи за городом, свои спортзалы, бассейны, сауны и даже свои реанимационные с резервным ИВЛ...
Наше бытие сильно изменится.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 05:19

  stas_rst написав:
  Vlad442 написав:Эта тема превратилась в клуб людей как-то связанных с недвижимостью. От лендлордов, спекулянтов до перфекционистов, ищущих себя и сокрушающихся о несовершенстве мира.
Все сидят по уши в недвижимость, как только появляются свободные деньги, что-то подкупают. Что можно обсуждать, если у завсегдатаев сложился устойчивый паттерн?

питання максимально прості, про що й питав:
1. чи варто зараз продавати щось менше, щоб за півроку-рік купити щось більше і вигідніше ?
2. чи доцільно купувати зараз щось менше, щоб потім продати два менших і купити одне більше ?
3. що краще зараз - продати і сидіти на подушці, пожертвувавши арендаторами, чи чекати півроку-рік з надією, що ціна на нерухомість як мінімум не впаде ?

Важливі думки кожного, навіть якщо вони будуть кардинально різні!!!


Арендное продавать?...Был только один момент - 2008 год. Все что потом - это мышиная возня. То недвига чуть вверх, то хорошо вниз - с 2009 до 2014 ставки аренды медленно росли, потом домкратом вниз, потом медленно отростали. Сейчас опять вниз. Надо хорошо считать эти копейки, чтобы понять - покрывает аренда падение актива или нет. С учетом амортизации, инфляции ( в том числе доллара). Поэтому я придерживаюсь стратегии Влада - не дергаться по мелочам. Продам, когда появится ипотека и цены будут хотя-бы 70% от цен 2008. До этого момента - пусть работает.
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