|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 27 кві, 2020 05:25
stas_rst написав: flyman написав: stas_rst написав:
цікаві думки і погляди ... дякую усім
найближче по суті був/ла investorkiev
є для життя і для здачі, бажаний результат - потрібно більшу для життя за рахунок продажу арендної + різниця в ціні
потім ту, що зараз для життя, - під аренду
такі умови задачі ...
чому своє не здавати в оренду, а самому не орендувати чуже?
сімейні обставини не для бігання по арендних
фактично думка про стабільний, років на 15-20, об"єкт із зручностями і інфраструктурою у столиці або в пригороді.
Тут ще одне питання - зараз вигідніше продати чи купити ??? Без привязки до того, що є уже ...
Що очікувати по м2 - падіння ціни, як у 2015-му взимку чи росту, як з 2018 до цього часу???
Зачем спрашивать? ВВерху голосовалка.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10743
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4702 раз.
- Подякували: 2440 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 27 кві, 2020 05:53
hume написав:
Слушайте, реально сложилось мнение, что большАя часть форума злорадствует влёту в стройку генезиса.
прям лучшая новость для украинца - "у соседа корова сдохла". Збсь
Кроме тех, кто сам был/есть в такой ситуации.((
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10743
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4702 раз.
- Подякували: 2440 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 27 кві, 2020 05:57
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Ну Украина же, пока, на этой планете находится. Проект стена провалился. Приезжай - кто хочешь. Климат нормальный. Землетрясений, ураганов, саранчи - нет. Не знаю, наверное, кто-то таки и до Украины из этих 7.7 ярдов доберется.
Нет логики, своих свалило несколько миллионов. Какой дурак будет приезжать в страну из которой ее граждане сами массово уезжают? Ну разве что кроме секс-туризма?
Из Италии, Германии, Ирландии и даже Швейцарии было время народ валил шо дурной. Не выбирайте далпайопав в президенты и раду, может и от нас постепенно люди перестанут уезжать.
Зе избрали только год назад, а народ валил последние 30 лет шо глухонемой. Особенно интенсивно при самом шоколадном.
Это все из-за Зе?
-Хто всравсь?
-Невистка!
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10743
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4702 раз.
- Подякували: 2440 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|