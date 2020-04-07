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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3707370837093710

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 05:25

  stas_rst написав:
  flyman написав:
  stas_rst написав:цікаві думки і погляди ... дякую усім
найближче по суті був/ла investorkiev
є для життя і для здачі, бажаний результат - потрібно більшу для життя за рахунок продажу арендної + різниця в ціні
потім ту, що зараз для життя, - під аренду
такі умови задачі ...

чому своє не здавати в оренду, а самому не орендувати чуже?

сімейні обставини не для бігання по арендних :)
фактично думка про стабільний, років на 15-20, об"єкт із зручностями і інфраструктурою у столиці або в пригороді.
Тут ще одне питання - зараз вигідніше продати чи купити ??? Без привязки до того, що є уже ...
Що очікувати по м2 - падіння ціни, як у 2015-му взимку чи росту, як з 2018 до цього часу???


Зачем спрашивать? ВВерху голосовалка.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 05:53

  hume написав:Слушайте, реально сложилось мнение, что большАя часть форума злорадствует влёту в стройку генезиса.
прям лучшая новость для украинца - "у соседа корова сдохла". Збсь


Кроме тех, кто сам был/есть в такой ситуации.((
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 05:57

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Ну Украина же, пока, на этой планете находится. Проект стена провалился. Приезжай - кто хочешь. Климат нормальный. Землетрясений, ураганов, саранчи - нет. Не знаю, наверное, кто-то таки и до Украины из этих 7.7 ярдов доберется.

Нет логики, своих свалило несколько миллионов. Какой дурак будет приезжать в страну из которой ее граждане сами массово уезжают? Ну разве что кроме секс-туризма?

Из Италии, Германии, Ирландии и даже Швейцарии было время народ валил шо дурной. Не выбирайте далпайопав в президенты и раду, может и от нас постепенно люди перестанут уезжать.


Зе избрали только год назад, а народ валил последние 30 лет шо глухонемой. Особенно интенсивно при самом шоколадном.
Это все из-за Зе?
-Хто всравсь?
-Невистка!
rjkz
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  #<1 ... 3707370837093710
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