beee написав: Лично моё мнение основанное на практике (занимаюсь строительством и продажей домов, продажей квартир) такое: я периодически читаю эту ветку и всегда делаю наоборот. И пока последние 5 лет эта формула работает.

Не будет ракеты вниз. Произошёл пересмотр ценностей жизни. Люди, наконец, вернулись к базовым вещам. Кроме всего прочего, это пещера - место, где можно пересидеть, например, эпидемии, которых ещё будет дофига. И уже не канает лозунг - "твой дом в том уголке мире, где ты сегодня".

В 2014 тоже здесь писали - ракета уныз. А оказалось, тысячи беженцев с донбаса делали мою ракету увэрх в сегменте комфорт.

Новое сейчас строить не будут с эпидемиями. Тысячам заробитчан вернулись на родину.

Падіння від 2013 до дна у 2016..2018 тільки усім здалося.

Та і рівні 2013 так і не було досягнуто на КРЖН на новому локальному піку 2019-2020,

