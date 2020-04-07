Hotab написав:

Natt написав: Trast написав: Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.

Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації.

Але хто знає, коли це станеться? Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.Але хто знає, коли це станеться?

Формируя таким образом отложенный спрос. И если цены не будут особо двигаться вниз, то эти деньги таки выйдут на РН. Формируя таким образом отложенный спрос. И если цены не будут особо двигаться вниз, то эти деньги таки выйдут на РН.

Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это.Я для своей мелкой перспективу учиться и остаться работать в Киеве рассматриваю только лишь в контексте, если не смогу убедить валить из страны на учебе в Польшу или Чехию, и остаться там..При всем моем патриотизме (вовсе не декларативном на словах) крайняя пара выборов в 19-м году мне показали,что эту страну ничего хорошего не ждёт. Я принял решение для начала валить из этой армии, а в перспективе и из страны тоже.Недавно для меня было полнейшим шоком и откровением,что брат,которого нельзя было расшевелить даже сменить свою работу на 100 баксов и уехать хоть куда-то, заговорил всерьез о Польше.Этой стране,уважаемые растишки, ничего хорошего не светит, и "корона" лишь очень удачно подоспевшая отмазка бездарности и бесхреботности вождя глупых 73%.