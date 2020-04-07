Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Лично моё мнение основанное на практике (занимаюсь строительством и продажей домов, продажей квартир) такое: я периодически читаю эту ветку и всегда делаю наоборот. И пока последние 5 лет эта формула работает. Не будет ракеты вниз. Произошёл пересмотр ценностей жизни. Люди, наконец, вернулись к базовым вещам. Кроме всего прочего, это пещера - место, где можно пересидеть, например, эпидемии, которых ещё будет дофига. И уже не канает лозунг - "твой дом в том уголке мире, где ты сегодня". В 2014 тоже здесь писали - ракета уныз. А оказалось, тысячи беженцев с донбаса делали мою ракету увэрх в сегменте комфорт. Новое сейчас строить не будут с эпидемиями. Тысячам заробитчан вернулись на родину. Главный вопрос только в том, что может произойти переоценка ценностей: вместо квартир, возможно, будут в приоритете коттеджи. Спортзалы, сауны, бассейны - теперь будет каждый лепить у себя.
Падіння від 2013 до дна у 2016..2018 тільки усім здалося. Та і рівні 2013 так і не було досягнуто на КРЖН на новому локальному піку 2019-2020, тільки поскотовець, знову продав на дні і купив на максі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Trast написав:Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим. Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації. Але хто знає, коли це станеться?
Формируя таким образом отложенный спрос. И если цены не будут особо двигаться вниз, то эти деньги таки выйдут на РН.
Або в умовну Польщу, Німеччину... навіть до акурта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Trast написав:Останні 2 тиждні, так як робити було нічого, відслідковував на ОЛХ, як з кожним днем зменшуються пропозиції будинків до 40 тис. в 30 кілометровій відстані від Київа. Може господарі познімали з продажу, але може і повикупали, хто зна?
Говорил с коммунальщиками в поселке в пригороде. Повыкупали даже то, что стояло мертво в продаже по 6 и более лет.
Trast написав:Але справа не в тому, якщо 30% баристів чи манікюрниць не знайдуть для себе працевлаштування в Київі, то вихід у них буде або село або шукати працю в Польщі. І так і з їншими професіями.
В селе будет хорошо, в Польше хорошо, только в Киеве забитые окна. Не слишком верится. Обычно, пока толстый похудеет, худой сдохнет.
через рік-два це все почнуть скидувати.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Хорошее хозяйство, но требует много инвестиций и мало земли. В моем глухом селе в Полтавской области подобное хозяйство со всеми удобствами в доме и 50 соток земли стоит порядка $5000-$6000. Что еще есть интересного?
Хорошее хозяйство, но требует много инвестиций и мало земли. В моем глухом селе в Полтавской области подобное хозяйство со всеми удобствами в доме и 50 соток земли стоит порядка $5000-$6000. Что еще есть интересного?
Я дивлюся в сторону Коростеня, але не далі Тетерева, так щоб зручно було їздити. Куча дач біля Загальців, але мене власне цікавить не дачний участок, а саме в селі, не "мазанка". Є ще в трохи дешевший цегляний будинок в Галинці, але відсвічувати не буду.
п.с. ще дивлюся щоб недалеко був ліс та річка.
п.п.с. далі від Варшавки та електрички буде дешевше, але навіщо?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Trast написав:Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим. Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації. Але хто знає, коли це станеться?
Формируя таким образом отложенный спрос. И если цены не будут особо двигаться вниз, то эти деньги таки выйдут на РН.
Тут ранее уже косвенно намекнули, что имея 100 куе кеша потенциальный покупатель киевского бетона уже много где был, много что видел, и квартирка в Киеве это далеко не предел его мечтаний. И он очень крепко думает, а надо ли ему это. Я для своей мелкой перспективу учиться и остаться работать в Киеве рассматриваю только лишь в контексте, если не смогу убедить валить из страны на учебе в Польшу или Чехию, и остаться там.. При всем моем патриотизме (вовсе не декларативном на словах) крайняя пара выборов в 19-м году мне показали,что эту страну ничего хорошего не ждёт. Я принял решение для начала валить из этой армии, а в перспективе и из страны тоже. Недавно для меня было полнейшим шоком и откровением,что брат,которого нельзя было расшевелить даже сменить свою работу на 100 баксов и уехать хоть куда-то, заговорил всерьез о Польше. Этой стране,уважаемые растишки, ничего хорошего не светит, и "корона" лишь очень удачно подоспевшая отмазка бездарности и бесхреботности вождя глупых 73%.