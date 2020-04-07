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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3708370937103711

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:13

  sesk написав:
  airmax78 написав:Я еще помню период, когда на закате СССР предприятиям и организациям начали выделять землю в пригороде, чтобы они раздавали своим сотрудникам по 6 соток, чтобы те, в свою очередь, выращивали там что-то и, как я понимаю, помогали решить проблему дефицита продуктов питания. Мои родители тоже окунулись в это с головой. Сколько народу эти 6 соток свели в могилу... Люди на последние деньги и из супердефицитнвх стройматериалов обустраивали там какие-то хибары, вагончики, каждые выходные на электричках и автобусах ездили туда... Сейчас бОльшая часть всех этих участков нах никому не нужны. Стоят заброшенные. Я так понимаю, началась вторая волна.

Да, нащей семье выделили 5 соток в Глевахе. При СССР добраться туда стоило копейки на электричке, да и потом тоже. Мастерилось всё из какого-то непотреба. Ну и с 80-го до 90-го построили кирпичный домик, где можно было сносно провести уик-энд. Потом начался ажиотаж 2005-2008, когда на пике цены мы и продали, потому что отдых стал некомфортным. Соседи вокруг окружили , шумели. Заброшенными вряд ли стали, но цена ужалась в 3 раза.

Я ж не спорю, кому-то тогда повезло и дали участки в Затоке или в селе недалеко от моря. Но таких было 5% из 100%. Моим родителям обломилось в селе с издевательским названием Черноморское, но в 70 км от моря и 2 часах на электричке от Одессы. Но на шару и уксус сладкий. В итоге 100% их соседей по тем участкам уже давно умерли. Все участки, независимо с домами или нет стоят заброшенные.
airmax78
 
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