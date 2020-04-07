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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 27 кві, 2020 09:13
sesk написав: airmax78 написав:
Я еще помню период, когда на закате СССР предприятиям и организациям начали выделять землю в пригороде, чтобы они раздавали своим сотрудникам по 6 соток, чтобы те, в свою очередь, выращивали там что-то и, как я понимаю, помогали решить проблему дефицита продуктов питания. Мои родители тоже окунулись в это с головой. Сколько народу эти 6 соток свели в могилу... Люди на последние деньги и из супердефицитнвх стройматериалов обустраивали там какие-то хибары, вагончики, каждые выходные на электричках и автобусах ездили туда... Сейчас бОльшая часть всех этих участков нах никому не нужны. Стоят заброшенные. Я так понимаю, началась вторая волна.
Да, нащей семье выделили 5 соток в Глевахе. При СССР добраться туда стоило копейки на электричке, да и потом тоже. Мастерилось всё из какого-то непотреба. Ну и с 80-го до 90-го построили кирпичный домик, где можно было сносно провести уик-энд. Потом начался ажиотаж 2005-2008, когда на пике цены мы и продали, потому что отдых стал некомфортным. Соседи вокруг окружили , шумели. Заброшенными вряд ли стали, но цена ужалась в 3 раза.
Я ж не спорю, кому-то тогда повезло и дали участки в Затоке или в селе недалеко от моря. Но таких было 5% из 100%. Моим родителям обломилось в селе с издевательским названием Черноморское, но в 70 км от моря и 2 часах на электричке от Одессы. Но на шару и уксус сладкий. В итоге 100% их соседей по тем участкам уже давно умерли. Все участки, независимо с домами или нет стоят заброшенные.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:00
Машин на дорогах тьма.
Тре закінчувати з цією карантинною богадєльнєю і в низини!
Даєш ТТ по 500 за квадрат!
Всім процвітання!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:08
Первый написав:
Машин на дорогах тьма.
Тре закінчувати з цією карантинною богадєльнєю і в низини!
Даєш ТТ по 500 за квадрат!
Слоняются бездельники по городу, бензин подешевевший жгут, заразу разносят.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:12
airmax78 написав: Первый написав:
Машин на дорогах тьма.
Тре закінчувати з цією карантинною богадєльнєю і в низини!
Даєш ТТ по 500 за квадрат!
Слоняются бездельники по городу, бензин подешевевший жгут, заразу разносят.
Все - в таксисты!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:17
flyman написав: Natt написав: Trast написав:
Справа не в тому, залишилися у когось грощі чи ні, справа в тому, що ніхто не знає коли це все закінчиться і головне чим.Тому, навіть той, хто має, як ви кажете 100 тис., не буде поспішати нести їх вкладати в нерухомість, а буде чекати в грошах прояснення ситуації.
Але хто знає, коли це станеться?
Формируя таким образом отложенный спрос. И если цены не будут особо двигаться вниз, то эти деньги таки выйдут на РН.
Або в умовну Польщу, Німеччину... навіть до акурта
Цікаво, що там з цінами в Польщі? Злотий трохи впав відносно долара.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:22
flyman написав: Libo написав:
Хорошее хозяйство, но требует много инвестиций и мало земли. В моем глухом селе в Полтавской области подобное хозяйство со всеми удобствами в доме и 50 соток земли стоит порядка $5000-$6000.
Что еще есть интересного?
Я дивлюся в сторону Коростеня, але не далі Тетерева, так щоб зручно було їздити.
Куча дач біля Загальців, але мене власне цікавить не дачний участок, а саме в селі, не "мазанка".
Є ще в трохи дешевший цегляний будинок в Галинці, але відсвічувати не буду.
п.с.
ще дивлюся щоб недалеко був ліс та річка.
п.п.с.
далі від Варшавки та електрички буде дешевше, але навіщо?
Як Вам тепер безвідмовна робота рейкового транспорту в Україні? Може все ж таки краще авто?
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:29
Investor_K написав: airmax78 написав: Первый написав:
Машин на дорогах тьма.
Тре закінчувати з цією карантинною богадєльнєю і в низини!
Даєш ТТ по 500 за квадрат!
Слоняются бездельники по городу, бензин подешевевший жгут, заразу разносят.
Все - в таксисты!
Шутки шутками , но в Херсоне столько в карантин таксует, что цену обвалили до 30 грн за поездку через половину города.
Это всякие "Тачку!", где можно торговаться.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:36
airmax78 написав: Первый написав:
Машин на дорогах тьма.
Тре закінчувати з цією карантинною богадєльнєю і в низини!
Даєш ТТ по 500 за квадрат!
Слоняются бездельники по городу, бензин подешевевший жгут, заразу разносят.
Бензин подешевшав в 2 рази по відношенню до 2016 року. Тетріс в 2016 році на котловані по 1800.
Економічно обґрунтована ціна тетріса 900 дол за квадрат. Різницю між побудованим і готовим спишемо на ризики короно вірусу.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:37
Добрый день)
разбанили меня) как у вас дела? какие новости?
докладываю: по аренде все стально, все платят во время и в баксах, все как в договоре прописано
все сидят дома и работают
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:38
BIGor написав:
Як Вам тепер безвідмовна робота рейкового транспорту в Україні? Може все ж таки краще авто?
а куди в карантин їхати, щоб його порушувати?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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