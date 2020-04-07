Та не лучше запретить ездить, пусть как все пересичные в равных условиях, жаль в педалика не получилось, а хотел ведь)
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Додано: Пон 27 кві, 2020 10:58
Та не лучше запретить ездить, пусть как все пересичные в равных условиях, жаль в педалика не получилось, а хотел ведь)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:58
Цегляні будинки радянські мають зразу головний недолік - холодні дуже ( енергонеефективність ніяка ) майже всі . Треба утепляти . Ну і вікна - капітальний ремонт або заміна зразу . Дубова хата , якщо не підгнила деревина знизу - набагато комфортніша у всьому . Таких є досить багато . Якщо ще зроблений фундамент та обкладена зовні цеглою - то взагалі дуже непоганий варіант "дачі" ...
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