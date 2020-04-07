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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3709371037113712

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:58

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Машин на дорогах тьма.
Тре закінчувати з цією карантинною богадєльнєю і в низини!
Даєш ТТ по 500 за квадрат!

Слоняются бездельники по городу, бензин подешевевший жгут, заразу разносят.


Все - в таксисты!

Та не лучше запретить ездить, пусть как все пересичные в равных условиях, жаль в педалика не получилось, а хотел ведь)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:58

  flyman написав:Я дивлюся в сторону Коростеня, але не далі Тетерева, так щоб зручно було їздити.
Куча дач біля Загальців, але мене власне цікавить не дачний участок, а саме в селі, не "мазанка".
Є ще в трохи дешевший цегляний будинок в Галинці, але відсвічувати не буду.

п.с.
ще дивлюся щоб недалеко був ліс та річка.

п.п.с.
далі від Варшавки та електрички буде дешевше, але навіщо?


Цегляні будинки радянські мають зразу головний недолік - холодні дуже ( енергонеефективність ніяка ) майже всі . Треба утепляти . Ну і вікна - капітальний ремонт або заміна зразу . Дубова хата , якщо не підгнила деревина знизу - набагато комфортніша у всьому . Таких є досить багато . Якщо ще зроблений фундамент та обкладена зовні цеглою - то взагалі дуже непоганий варіант "дачі" ...
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:47

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Natt написав:Может, покупают как дачи? От дачи я б тоже когда-нибудь потом не отказалась. На карантине это желание вполне может обостриться. Но не для постоянного проживания.

як тобі так гніздечко по ціні трохи більше 1го Фонда
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha-doma-v-migalkah-IDB9h7d.html
Трехкомнатный просторный дом в центре села Мигалки. Два отдельных входа, две веранды, два колодца, две кладовки, две печи, летняя кухня с печью, гараж, сарай. Большой двор и огород.
Не треба воно тобі.

Це набір сміття за 250 тис грн.

Купи ділянку в норм місці. Постав щитовий чи каркасний в самому дешевому варіанті.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:52

  Первый написав:
flyman написав:
  Natt написав:Может, покупают как дачи? От дачи я б тоже когда-нибудь потом не отказалась. На карантине это желание вполне может обостриться. Но не для постоянного проживания.

як тобі так гніздечко по ціні трохи більше 1го Фонда
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha-doma-v-migalkah-IDB9h7d.html
Трехкомнатный просторный дом в центре села Мигалки. Два отдельных входа, две веранды, два колодца, две кладовки, две печи, летняя кухня с печью, гараж, сарай. Большой двор и огород.
Не треба воно тобі

Тобі це кому, мені, чи Натт?
Наразі, ще не закінчив оточення Києва кавалірками...
Хоча, за пів-Фонда добротний будинок недалеко від електрички то би взяв.

Купи ділянку в норм місці. Постав щитовий чи каркасний в самому дешевому варіанті.

от більше нема чим зайнятися, як зачинати будову.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:58

налєтай, торопісь, покупай живопісь

налєтай, торопісь, покупай живопісь (с)
https://news.finance.ua/ua/news/-/469736/ukrposhta-prodast-neprofilnu-neruhomist-za-ponad-82-mln-grn
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:17

  flyman написав:налєтай, торопісь, покупай живопісь (с)
https://news.finance.ua/ua/news/-/469736/ukrposhta-prodast-neprofilnu-neruhomist-za-ponad-82-mln-grn

Неліквіди.
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