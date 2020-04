Додано: Пон 27 кві, 2020 12:52

Первый написав: flyman написав: Natt написав: Может, покупают как дачи? От дачи я б тоже когда-нибудь потом не отказалась. На карантине это желание вполне может обостриться. Но не для постоянного проживания. Может, покупают как дачи? От дачи я б тоже когда-нибудь потом не отказалась. На карантине это желание вполне может обостриться. Но не для постоянного проживания.

як тобі так гніздечко по ціні трохи більше 1го Фонда

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha-doma-v-migalkah-IDB9h7d.html

Трехкомнатный просторный дом в центре села Мигалки. Два отдельных входа, две веранды, два колодца, две кладовки, две печи, летняя кухня с печью, гараж, сарай. Большой двор и огород.

Не треба воно тобі

Тобі це кому, мені, чи Натт?

Наразі, ще не закінчив оточення Києва кавалірками...

Хоча, за пів-Фонда добротний будинок недалеко від електрички то би взяв.



Купи ділянку в норм місці. Постав щитовий чи каркасний в самому дешевому варіанті.

от більше нема чим зайнятися, як зачинати будову.

