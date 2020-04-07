Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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flyman написав:Я дивлюся в сторону Коростеня, але не далі Тетерева, так щоб зручно було їздити. Куча дач біля Загальців, але мене власне цікавить не дачний участок, а саме в селі, не "мазанка". Є ще в трохи дешевший цегляний будинок в Галинці, але відсвічувати не буду.
п.с. ще дивлюся щоб недалеко був ліс та річка.
п.п.с. далі від Варшавки та електрички буде дешевше, але навіщо?
Цегляні будинки радянські мають зразу головний недолік - холодні дуже ( енергонеефективність ніяка ) майже всі . Треба утепляти . Ну і вікна - капітальний ремонт або заміна зразу . Дубова хата , якщо не підгнила деревина знизу - набагато комфортніша у всьому . Таких є досить багато . Якщо ще зроблений фундамент та обкладена зовні цеглою - то взагалі дуже непоганий варіант "дачі" ...