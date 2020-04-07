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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3710371137123713

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, всем работникам из дома очень рекомендую: Henry Miller Airon или Mirra. Это лучшие кресла на планете (из доступных по цене).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 27 кві, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу офисов: очень удивлен, но офисный центр на территории завода Артем продолжают делать полным ходом. Уже какую-то отделку даже внутри начали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Henry Miller Airon
странно, что Вы из такого кресла тусите на этой теме
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:38

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Henry Miller Airon
странно, что Вы из такого кресла тусите на этой теме


Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке.
— А потом?
— А потом начну раскачиваться

п.с.
я колись думав купити собі масажне крісло... прикольна штука
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:10

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Henry Miller Airon
странно, что Вы из такого кресла тусите на этой теме


Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке.
— А потом?
— А потом начну раскачиваться

п.с.
я колись думав купити собі масажне крісло... прикольна штука

- Знову хочу до Парижу !!!
- Коли ви востаннє його відвідували ??
- Не відвідував, але уже два рази ХОТІВ.

Вас не лякає візуальний дисонанс між масажним кріслом і нинішнім інтер"єром цоколя ??
ihorkyiv
 
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