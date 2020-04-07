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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, всем работникам из дома очень рекомендую: Henry Miller Airon или Mirra. Это лучшие кресла на планете (из доступных по цене).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 27 кві, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По поводу офисов: очень удивлен, но офисный центр на территории завода Артем продолжают делать полным ходом. Уже какую-то отделку даже внутри начали.
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:38
Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке.
— А потом?
— А потом начну раскачиваться
п.с.
я колись думав купити собі масажне крісло... прикольна штука
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:10
- Знову хочу до Парижу !!!
- Коли ви востаннє його відвідували ??
- Не відвідував, але уже два рази ХОТІВ.
Вас не лякає візуальний дисонанс між масажним кріслом і нинішнім інтер"єром цоколя ??
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