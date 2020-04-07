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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3711371237133714>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, всем работникам из дома очень рекомендую: Henry Miller Airon или Mirra. Это лучшие кресла на планете (из доступных по цене).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 27 кві, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу офисов: очень удивлен, но офисный центр на территории завода Артем продолжают делать полным ходом. Уже какую-то отделку даже внутри начали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Henry Miller Airon
странно, что Вы из такого кресла тусите на этой теме
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:38

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Henry Miller Airon
странно, что Вы из такого кресла тусите на этой теме


Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке.
— А потом?
— А потом начну раскачиваться

п.с.
я колись думав купити собі масажне крісло... прикольна штука
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:10

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Henry Miller Airon
странно, что Вы из такого кресла тусите на этой теме


Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке.
— А потом?
— А потом начну раскачиваться

п.с.
я колись думав купити собі масажне крісло... прикольна штука

- Знову хочу до Парижу !!!
- Коли ви востаннє його відвідували ??
- Не відвідував, але уже два рази ХОТІВ.

Вас не лякає візуальний дисонанс між масажним кріслом і нинішнім інтер"єром цоколя ??
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:23

Первый Нет, но если она просядет больше остальной недвиги, можно подумать варианты
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:24

  airmax78 написав:
  Sidus написав:У кого какие мысли по поводу коммерческой недвижимости после этого кризиса? Есть шанс, что довольно большое количество компаний не захотят возвращаться в офисы и продолжат удаленку + экономия на офисе неплохая.
На сколько сильно просядет коммерч. недвига?

Вас не задолбало из дома работать? Мне пришлось купить кресло как в офисе, иначе бы не выжил. Но у меня 3 комнаты 125кв. м. Как работают из дома семьи, живущие в однушке/двушке, еще и с детьми - я хз.


Ну я не говорю, что все остануться дома, для многих это не вариант, но для многих тоже не вариант стоять в часовых пробках каждый день только ради того, чтобы оказаться в офисе.
Оптимальный вариант - где-то посредине
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:25

  airmax78 написав:Кстати, всем работникам из дома очень рекомендую: Henry Miller Airon или Mirra. Это лучшие кресла на планете (из доступных по цене).

2000 долл....доступные цены. макс, тебе зп подняли до небес что ли?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:35

  PS4 написав:
  airmax78 написав:Кстати, всем работникам из дома очень рекомендую: Henry Miller Airon или Mirra. Это лучшие кресла на планете (из доступных по цене).

2000 долл....доступные цены. макс, тебе зп подняли до небес что ли?

Дали просто посидеть,но он решил зарисоваться и кинуть очередную петросянку на форум,мол какой я крутой(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:38

  ihorkyiv написав:
  flyman написав:
  Serg-ik написав:странно, что Вы из такого кресла тусите на этой теме


Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке.
— А потом?
— А потом начну раскачиваться

п.с.
я колись думав купити собі масажне крісло... прикольна штука

- Знову хочу до Парижу !!!
- Коли ви востаннє його відвідували ??
- Не відвідував, але уже два рази ХОТІВ.

Вас не лякає візуальний дисонанс між масажним кріслом і нинішнім інтер"єром цоколя ??

можна купити за зекономлені на оренді кошти
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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