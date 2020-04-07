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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:06
Кстати, всем работникам из дома очень рекомендую: Henry Miller Airon или Mirra. Это лучшие кресла на планете (из доступных по цене).
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 27 кві, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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airmax78
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:16
По поводу офисов: очень удивлен, но офисный центр на территории завода Артем продолжают делать полным ходом. Уже какую-то отделку даже внутри начали.
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airmax78
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:31
airmax78 написав:
Henry Miller Airon
странно, что Вы из такого кресла тусите на этой теме
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 27 кві, 2020 14:38
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Henry Miller Airon
странно, что Вы из такого кресла тусите на этой теме
Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке.
— А потом?
— А потом начну раскачиваться
п.с.
я колись думав купити собі масажне крісло... прикольна штука
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:10
flyman написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Henry Miller Airon
странно, что Вы из такого кресла тусите на этой теме
Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке.
— А потом?
— А потом начну раскачиваться
п.с.я колись думав купити собі масажне крісло
... прикольна штука
- Знову хочу до Парижу !!!
- Коли ви востаннє його відвідували ??
- Не відвідував, але уже два рази ХОТІВ.
Вас не лякає візуальний дисонанс між масажним кріслом і нинішнім інтер"єром цоколя ??
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ihorkyiv
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:23
Первый Нет, но если она просядет больше остальной недвиги, можно подумать варианты
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Sidus
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:24
airmax78 написав: Sidus написав:
У кого какие мысли по поводу коммерческой недвижимости после этого кризиса? Есть шанс, что довольно большое количество компаний не захотят возвращаться в офисы и продолжат удаленку + экономия на офисе неплохая.
На сколько сильно просядет коммерч. недвига?
Вас не задолбало из дома работать? Мне пришлось купить кресло как в офисе, иначе бы не выжил. Но у меня 3 комнаты 125кв. м. Как работают из дома семьи, живущие в однушке/двушке, еще и с детьми - я хз.
Ну я не говорю, что все остануться дома, для многих это не вариант, но для многих тоже не вариант стоять в часовых пробках каждый день только ради того, чтобы оказаться в офисе.
Оптимальный вариант - где-то посредине
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Sidus
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:25
airmax78 написав:
Кстати, всем работникам из дома очень рекомендую: Henry Miller Airon или Mirra. Это лучшие кресла на планете (из доступных по цене).
2000 долл....доступные цены. макс, тебе зп подняли до небес что ли?
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PS4
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:35
PS4 написав: airmax78 написав:
Кстати, всем работникам из дома очень рекомендую: Henry Miller Airon или Mirra. Это лучшие кресла на планете (из доступных по цене).
2000 долл....доступные цены. макс, тебе зп подняли до небес что ли?
Дали просто посидеть,но он решил зарисоваться и кинуть очередную петросянку на форум,мол какой я крутой(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:38
ihorkyiv написав: flyman написав: Serg-ik написав:
странно, что Вы из такого кресла тусите на этой теме
Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке.
— А потом?
— А потом начну раскачиваться
п.с.я колись думав купити собі масажне крісло
... прикольна штука
- Знову хочу до Парижу !!!
- Коли ви востаннє його відвідували ??
- Не відвідував, але уже два рази ХОТІВ.
Вас не лякає візуальний дисонанс між масажним кріслом і нинішнім інтер"єром цоколя ??
можна купити за зекономлені на оренді кошти
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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