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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3711371237133714

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:мониторю свой дом,были большие двушки по 800 и их уже нет,одна с голыми стенами другая с ремонтом,появилась единичка42 метра,по 800,пишут бомба цена,была в аренде,но они съехали и решили продавать))//
Таки народ покупает помаленьку. На левом берегу были по 1300 за метр с ремонтом в новых домах, уже нет.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:меня 3 комнаты 125кв. м. Как работают из дома семьи, живущие в однушке/двушке, еще и с детьми - я хз.

Этот подлец убеждал меня и всех , что семье достаточно двухкомнатной квартиры с большой кухней -гостинной. И никак не 125 метров, а 80 максимум.Оборотень. Провокатор.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Слушайте, реально сложилось мнение, что большАя часть форума злорадствует влёту в стройку генезиса.
Почему-то у этого GENESIS еще рейтинг надежности держится (с сайта новостроек) :?
Востаннє редагувалось Proofy в Пон 27 кві, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:51

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:меня 3 комнаты 125кв. м. Как работают из дома семьи, живущие в однушке/двушке, еще и с детьми - я хз.

Этот подлец убеждал меня и всех , что семье достаточно двухкомнатной квартиры с большой кухней -гостинной. И никак не 125 метров, а 80 максимум.Оборотень. Провокатор.

так уже выяснили в каком жк у него прелесть?)
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:58

  Natt написав:
  Hotab написав:По-любому будет дорожай, ага. На падающей экономике.

Так за даражай никто не топит. А вот сильного дешевея я бы не ждала. По вторичке, может, процентов на 10 временно и просядем. А первичка будет растягивать рассрочки и снижать первый взнос, не снижая цен. Все ИМХО, конечно же.
с февраля/марта у некоторых застройщиков было плановое повышение цен. Что изменилось с декабря, что они например 10% накинули? А это все пузыренадувательство. Теперь пойдет сдув, от 10% уже идет.
Есть новострои у которых в гривне как то завышена цена, на Теремках например, интересно понаблюдать что они будут предлагать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:02

  Serg-ik написав: Провокатор.

И вы говорите(((

Может он подженился удачно,вот и распирает чела от ЧСВ,мол какой я молодец,опять всё по МБАшному правильно сделал,позавидуйте мне,даже вон в кресло на минутку пустили,дарагое креслище!!!
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 27 кві, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:06

  Proofy написав:
  hume написав:Слушайте, реально сложилось мнение, что большАя часть форума злорадствует влёту в стройку генезиса.
Почему-то у этого GENESIS еще рейтинг надежности держится (с сайта новостроек) :?

GENESIS это да, печалька. Какие шансы у него реально достроится в этом столетии?
На сайте у них до сих пор УКРБУД написано, походу забили на сайт
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:20

  Sidus написав:
  Proofy написав:
  hume написав:Слушайте, реально сложилось мнение, что большАя часть форума злорадствует влёту в стройку генезиса.
Почему-то у этого GENESIS еще рейтинг надежности держится (с сайта новостроек) :?

GENESIS это да, печалька. Какие шансы у него реально достроится в этом столетии?
На сайте у них до сих пор УКРБУД написано, походу забили на сайт
жизнь-это боль.Сейчас и скоростной мимо реже стучит))
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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