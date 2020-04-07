Таки народ покупает помаленьку. На левом берегу были по 1300 за метр с ремонтом в новых домах, уже нет.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Таки народ покупает помаленьку. На левом берегу были по 1300 за метр с ремонтом в новых домах, уже нет.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Этот подлец убеждал меня и всех , что семье достаточно двухкомнатной квартиры с большой кухней -гостинной. И никак не 125 метров, а 80 максимум.Оборотень. Провокатор.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почему-то у этого GENESIS еще рейтинг надежности держится (с сайта новостроек)
Востаннє редагувалось Proofy в Пон 27 кві, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:51
так уже выяснили в каком жк у него прелесть?)
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:58
с февраля/марта у некоторых застройщиков было плановое повышение цен. Что изменилось с декабря, что они например 10% накинули? А это все пузыренадувательство. Теперь пойдет сдув, от 10% уже идет.
Есть новострои у которых в гривне как то завышена цена, на Теремках например, интересно понаблюдать что они будут предлагать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:02
И вы говорите(((
Может он подженился удачно,вот и распирает чела от ЧСВ,мол какой я молодец,опять всё по МБАшному правильно сделал,позавидуйте мне,даже вон в кресло на минутку пустили,дарагое креслище!!!
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 27 кві, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:06
GENESIS это да, печалька. Какие шансы у него реально достроится в этом столетии?
На сайте у них до сих пор УКРБУД написано, походу забили на сайт
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:20
жизнь-это боль.Сейчас и скоростной мимо реже стучит))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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