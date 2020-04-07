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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3712371337143715

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

говорят голодные бунты начинаются
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:49

  Унуноктий написав:говорят голодные бунты начинаются

Где именно? Как там Петя Шоколадный? Не самый плохой президент был?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Как там Петя Шоколадный? Не самый плохой президент был?
вообще не понятно в какую щель он забился. два телеканала у человека, но он туда ни ногой...может просто в экран не влазит
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:59

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Как там Петя Шоколадный? Не самый плохой президент был?
вообще не понятно в какую щель он забился. два телеканала у человека, но он туда ни ногой...может просто в экран не влазит

Парадокс: хочеш почути останні новини про Петю - включи канаш Шарія.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:03

  Первый написав:Ньюйорк. Новострой. 30 куе за квадрат. 4,6 млн загальна вартість.
Пофарбовані стіни,
Двері з картону нерівно пофарбовані...

......
В хаті вартістю 4,6 млн дол з вартістю квадрата 30куе йдуть паперові під фарбування двері і паркетна дошка на трієчку. Із дизайну - вид на місто і пофарбовані в білий колір стіни.
І нічого у цьому критичного не має. У нас в квартиру вартістю 100 куе вже починають розказувать про необхідність італійської плитки по 60 уе за квадрат.

Немного непонятно. Квартира по 30К за квадрат общей площадью 153 квадрата - это НЕ МАЛЕНЬКАЯ квартира для NY и в очень неплохом месте.
Посему, по моим ощущениям, - этот сарай "после умершей бабушки" ))), выставленный на продажу. ("под ремонт")
Вы такую квартиру (в таком состоянии, в таком месте и такой площади просто не сдадите в аренду.
За 12К в месяц (это при 3% годовых до налогов) ее никто не снимет.
Разве что строители из Узбекистана. Но там власти/соседи не позволят жить сотне арендаторов в одной квартире...
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:05

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Как там Петя Шоколадный? Не самый плохой президент был?
вообще не понятно в какую щель он забился. два телеканала у человека, но он туда ни ногой...может просто в экран не влазит

Вы только 2 топора смотрите? Не было ни одного мало-мальски серьезного инцидента или события за последние 2 месяца, по которым он бы не дал интервью или не выступил. В отличие, кстати, от действующего преза.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:07

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:говорят голодные бунты начинаются

Где именно? Как там Петя Шоколадный? Не самый плохой президент был?

может не бунты, но из Черкасс скоро начнут приезжать в Киев группки "гастарбайтеров"
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:16

  Унуноктий написав:говорят голодные бунты начинаются


У родителей бизнес. С карантинм схлопнулся.
Если бы не моя оренда, не было бы денег купить продукты на Пасху.
А как другим людям ?
Конечно будут бунты. Еще месяц-два и будет очень весело.
В Гермашке хлеб где-то на 10-15% подорожал.
Ракета на старте. Ужо взлетает :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:23

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:говорят голодные бунты начинаются

Где именно? Как там Петя Шоколадный? Не самый плохой президент был?

может не бунты, но из Черкасс скоро начнут приезжать в Киев группки "гастарбайтеров"

Неудачники?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:25

  airmax78 написав:Неудачники?
не знаю, но не у всех есть талант спокойно умереть от голода в своей конуре
Grand Touring
 
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