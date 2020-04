Додано: Пон 27 кві, 2020 17:59

Serg-ik написав: airmax78 написав: Как там Петя Шоколадный? Не самый плохой президент был? Как там Петя Шоколадный? Не самый плохой президент был? вообще не понятно в какую щель он забился. два телеканала у человека, но он туда ни ногой...может просто в экран не влазит вообще не понятно в какую щель он забился. два телеканала у человека, но он туда ни ногой...может просто в экран не влазит

Парадокс: хочеш почути останні новини про Петю - включи канаш Шарія. Парадокс: хочеш почути останні новини про Петю - включи канаш Шарія.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/