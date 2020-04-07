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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 кві, 2020 17:26
говорят голодные бунты начинаются
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Унуноктий
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:49
Унуноктий написав:
говорят голодные бунты начинаются
Где именно? Как там Петя Шоколадный? Не самый плохой президент был?
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airmax78
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:55
airmax78 написав:
Как там Петя Шоколадный? Не самый плохой президент был?
вообще не понятно в какую щель он забился. два телеканала у человека, но он туда ни ногой...может просто в экран не влазит
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:59
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Как там Петя Шоколадный? Не самый плохой президент был?
вообще не понятно в какую щель он забился. два телеканала у человека, но он туда ни ногой...может просто в экран не влазит
Парадокс: хочеш почути останні новини про Петю - включи канаш Шарія.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:03
Первый написав:
Ньюйорк. Новострой. 30 куе за квадрат. 4,6 млн загальна вартість.
Пофарбовані стіни,
Двері з картону нерівно пофарбовані...
......
В хаті вартістю 4,6 млн дол з вартістю квадрата 30куе йдуть паперові під фарбування двері і паркетна дошка на трієчку. Із дизайну - вид на місто і пофарбовані в білий колір стіни.
І нічого у цьому критичного не має. У нас в квартиру вартістю 100 куе вже починають розказувать про необхідність італійської плитки по 60 уе за квадрат.
Немного непонятно. Квартира по 30К за квадрат общей площадью 153 квадрата - это НЕ МАЛЕНЬКАЯ квартира для NY и в очень неплохом месте.
Посему, по моим ощущениям, - этот сарай "после умершей бабушки" ))), выставленный на продажу. ("под ремонт")
Вы такую квартиру (в таком состоянии, в таком месте и такой площади просто не сдадите в аренду.
За 12К в месяц (это при 3% годовых до налогов) ее никто не снимет.
Разве что строители из Узбекистана. Но там власти/соседи не позволят жить сотне арендаторов в одной квартире...
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:05
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Как там Петя Шоколадный? Не самый плохой президент был?
вообще не понятно в какую щель он забился. два телеканала у человека, но он туда ни ногой...может просто в экран не влазит
Вы только 2 топора смотрите? Не было ни одного мало-мальски серьезного инцидента или события за последние 2 месяца, по которым он бы не дал интервью или не выступил. В отличие, кстати, от действующего преза.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:07
airmax78 написав: Унуноктий написав:
говорят голодные бунты начинаются
Где именно? Как там Петя Шоколадный? Не самый плохой президент был?
может не бунты, но из Черкасс скоро начнут приезжать в Киев группки "гастарбайтеров"
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:16
Унуноктий написав:
говорят голодные бунты начинаются
У родителей бизнес. С карантинм схлопнулся.
Если бы не моя оренда, не было бы денег купить продукты на Пасху.
А как другим людям ?
Конечно будут бунты. Еще месяц-два и будет очень весело.
В Гермашке хлеб где-то на 10-15% подорожал.
Ракета на старте. Ужо взлетает
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:23
Grand Touring написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
говорят голодные бунты начинаются
Где именно? Как там Петя Шоколадный? Не самый плохой президент был?
может не бунты, но из Черкасс скоро начнут приезжать в Киев группки "гастарбайтеров"
Неудачники?
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airmax78
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:25
airmax78 написав:
Неудачники?
не знаю, но не у всех есть талант спокойно умереть от голода в своей конуре
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