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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 37133714371537163717>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:44

Після карантину.
medcoav
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:45

airmax78 то все лирика, но по паркам в темное время суток лучше не гулять
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:50

  hume написав:Рынки закрыты. Сильпо пуляет яблоки голден по 39 грн.

самое дорогое яблоко в розницу на Столичке - 22 грн.
в открытом павильоне некоторые овощи отдают даром.
рядом Метро - цены чуть выше.
плохо понимаю логику покупателей Сильпо. разве что от безлошадности.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:У родителей бизнес. С карантинм схлопнулся.
Если бы не моя оренда, не было бы денег купить продукты на Пасху.
А как другим людям ?
Что это за бизнес, если на полтора месяца еды не накопили.

  hume написав:Подозреваю рынки не открывают в угоду крупным супермаркетам, некоторые цены в сильпо на грани добра и зла. Например задние ноги кроля па 350
Главное чтобы на задние ноги куриц сильно не поднимали цены :) Зато молочки по акциям в сильпе завались.
Востаннє редагувалось Proofy в Пон 27 кві, 2020 18:56, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення


Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:58

  Первый написав:
Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(

Трешево-готично. И классическая ошибка окон напротив мойки - его невозможно открыть из-за смесителя.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78, вы свой биткоин еще держите или продали?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот вам. А вы говорили: https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/27/659874/
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:00

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Но мне, если честно, вообще никого не жалко сейчас.

А себя не жалко?

Или 200 кило не деньги,главное дали в кресле посидеть? :lol:

Слушайте, кресло - просто окуенное. Сидишь на нем на работе - и кажется, что других кресел и не бывает. Посидел дома на обычном стуле 8 часов... ж*** отвалилась, позвоночник рассыпался. Пришлось раскошелиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:01

  Zebra написав:airmax78, вы свой биткоин еще держите или продали?

Держу все. Я же жду 100К за монету. Раньше не продам.
airmax78
 
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