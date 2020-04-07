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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:45
airmax78 то все лирика, но по паркам в темное время суток лучше не гулять
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:50
самое дорогое яблоко в розницу на Столичке - 22 грн.
в открытом павильоне некоторые овощи отдают даром.
рядом Метро - цены чуть выше.
плохо понимаю логику покупателей Сильпо. разве что от безлошадности.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что это за бизнес, если на полтора месяца еды не накопили.
Главное чтобы на задние ноги куриц сильно не поднимали цены Зато молочки по акциям в сильпе завались.
Востаннє редагувалось Proofy в Пон 27 кві, 2020 18:56, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(
Всім процвітання!
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:58
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
airmax78, вы свой биткоин еще держите или продали?
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот вам. А вы говорили:
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:00
Слушайте, кресло - просто окуенное. Сидишь на нем на работе - и кажется, что других кресел и не бывает. Посидел дома на обычном стуле 8 часов... ж*** отвалилась, позвоночник рассыпался. Пришлось раскошелиться.
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:01
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