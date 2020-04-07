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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3714371537163717>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:01

Yuri_T у нас с фермером или заготовителем можно договориться про бартер - все они из сел и там много чего нужно, думаю, если фермера попросит нормальный голодный человек - может и бесплатно дать - в супермаркете такое невозможно.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:01

[quote="4949009:airmax78"]
Сейчас - хороший. Умный.[/quote

Привлечь саака чтобы тот провел переговоры с МВФ на новых условиях это сильный ход был. Вместо того чтобы просто выполнить требования и получить бабло
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Первый написав:
Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(

Трешево-готично. И классическая ошибка окон напротив мойки - его невозможно открыть из-за смесителя.
При цьому майже нічого не передбачало грандіозного пздц...Зображення

І тут опа...
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:02

  Первый написав:Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(

Наконецто возвращается мода обкладывать всю кухню плиткой, а не то убожество с куском над столешницей, белыми откосами, выцвевшими обоями или замызганной покраской.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:03

  Первый написав:Зображення


Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(

тіпа харкорний лофт шолє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:04

  airmax78 написав:
  Zebra написав:airmax78, вы свой биткоин еще держите или продали?

Держу все. Я же жду 100К за монету. Раньше не продам.

Спасибо за ценную информацию.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:05

  trololo написав:
  airmax78 написав:Сейчас - хороший. Умный.


Привлечь саака чтобы тот провел переговоры с МВФ на новых условиях это сильный ход был. Вместо того чтобы просто выполнить требования и получить бабло

Я уже устал удивляться. Там полнейший ПЦ. 0 компетенции в чем бы то ни было умноженное на амбиции. Короче, мудрый народ выбрал себе лидера "из народа".
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:07

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Первый написав:Зображення


Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(

тіпа харкорний лофт шолє?
Увага до деталей:-) червона смуга просто бомба! Об тин вентиляції!!!
Цікаво за це платили чи ні?

Зображення



До речі. 150куе:-(
Правда з виходом на озеро.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

somilitark написав:
  airmax78 написав: Короче, мудрый народ выбрал себе лидера "из народа".



Я не могу до сих пор оговтатысь,так кто же осенью отнёс 200-ю катлетку в недострой?

Или тогда у нас был президент Обама?

Я что-то пропустил?
Ви вже років 6 оговтатись не можете, не переймайтеся.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:13

навіщо переплачувати:

  Первый написав:
airmax78 написав:
  Первый написав:
Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(

Трешево-готично. И классическая ошибка окон напротив мойки - его невозможно открыть из-за смесителя.
При цьому майже нічого не передбачало грандіозного пздц...Зображення

І тут опа...
Зображення


навіщо переплачувати, якщо є можна взяти таке:

https://www.olx.ua/obyavlenie/galinka-50-km-kiev-dom-dacha-45-m2-IDEjsUG.html
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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