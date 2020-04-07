Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:01
Yuri_T у нас с фермером или заготовителем можно договориться про бартер - все они из сел и там много чего нужно, думаю, если фермера попросит нормальный голодный человек - может и бесплатно дать - в супермаркете такое невозможно.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 19:01
[quote="4949009:airmax78"]
Сейчас - хороший. Умный.[/quote Привлечь саака чтобы тот провел переговоры с МВФ на новых условиях это сильный ход был. Вместо того чтобы просто выполнить требования и получить бабло
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 27 кві, 2020 19:02
airmax78 написав: Первый написав:
Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(
Трешево-готично. И классическая ошибка окон напротив мойки - его невозможно открыть из-за смесителя.
При цьому майже нічого не передбачало грандіозного пздц...
І тут опа...
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Додано: Пон 27 кві, 2020 19:02
Первый написав:
Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(
Наконецто возвращается мода обкладывать всю кухню плиткой, а не то убожество с куском над столешницей, белыми откосами, выцвевшими обоями или замызганной покраской.
Zebra
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Додано: Пон 27 кві, 2020 19:03
Первый написав:
Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(
тіпа харкорний лофт шолє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Пон 27 кві, 2020 19:04
airmax78 написав: Zebra написав:
airmax78, вы свой биткоин еще держите или продали?
Держу все. Я же жду 100К за монету. Раньше не продам.
Спасибо за ценную информацию.
Zebra
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Додано: Пон 27 кві, 2020 19:05
trololo написав: airmax78 написав:
Сейчас - хороший. Умный.
Привлечь саака чтобы тот провел переговоры с МВФ на новых условиях это сильный ход был. Вместо того чтобы просто выполнить требования и получить бабло
Я уже устал удивляться. Там полнейший ПЦ. 0 компетенции в чем бы то ни было умноженное на амбиции. Короче, мудрый народ выбрал себе лидера "из народа".
airmax78
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Додано: Пон 27 кві, 2020 19:07
flyman написав: Первый написав:
Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(
тіпа харкорний лофт шолє?
Увага до деталей:-) червона смуга просто бомба! Об тин вентиляції!!!
Цікаво за це платили чи ні?
До речі. 150куе:-(
Правда з виходом на озеро.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 19:11
somilitark написав: airmax78 написав:
Короче, мудрый народ выбрал себе лидера "из народа".
Я не могу до сих пор оговтатысь,так кто же осенью отнёс 200-ю катлетку в недострой?
Или тогда у нас был президент Обама?
Я что-то пропустил?
Ви вже років 6 оговтатись не можете, не переймайтеся.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 19:13
Первый написав: airmax78 написав: Первый написав:
Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(
Трешево-готично. И классическая ошибка окон напротив мойки - его невозможно открыть из-за смесителя.
При цьому майже нічого не передбачало грандіозного пздц...
І тут опа...
навіщо переплачувати, якщо є можна взяти таке:
https://www.olx.ua/obyavlenie/galinka-50-km-kiev-dom-dacha-45-m2-IDEjsUG.html
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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