Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Рынки закрыты. Сильпо пуляет яблоки голден по 39 грн.
самое дорогое яблоко в розницу на Столичке - 22 грн. в открытом павильоне некоторые овощи отдают даром. рядом Метро - цены чуть выше. плохо понимаю логику покупателей Сильпо. разве что от безлошадности.
У меня сильпо это ближайший супермаркет. Так сказать магазин у дома. И, что самое интересное, он всегда полон людей. То есть им пользуются в основном пешком, парковка сильно маленькая и на ней всегда есть места. Естественно средний чек редко когда выше 300-500 грн. Думаю из за ситуации с карантином люди уже даже и не ездят на еженедельный шопинг в ашан/метро/на столичку.