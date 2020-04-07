майнкрафт какой то
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:14
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:18
Ну так он же на голубом глазу утверждал что наша медицина готова к коронавирусу.
А теперь вдруг запуск ипотеки под 10% в разгар мирового кризиса?
Ну-ну
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:25
У меня сильпо это ближайший супермаркет. Так сказать магазин у дома. И, что самое интересное, он всегда полон людей. То есть им пользуются в основном пешком, парковка сильно маленькая и на ней всегда есть места. Естественно средний чек редко когда выше 300-500 грн. Думаю из за ситуации с карантином люди уже даже и не ездят на еженедельный шопинг в ашан/метро/на столичку.
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:28
Шо нам уже тяжело на презентацию взглянуть?
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:28
а тут як би заборонені слова які не можна вимовляти
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:42
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:17
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:29
А сколько надо? На 4-конфорочной плите 2 конфорки - это подставки под кастрюли и сковородки чаще всего. Двух конфорок хватает (ну разве что пару раз в год на ДР и НГ жарить/парить, и то многие от этого уже уходят), а при наличии мультиварки - так с головой. Я уже 4, наверное, никогда себе не поставлю.
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:31
Натт, Вы пропустили - это дом. Там всё продуманно внутри до мелочей ))) прям куда не ткни - вылазит мелочь )))
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:39
stm, не, я поняла, что это дом. Все равно смысла в 4 конфорках особо не вижу, если это не дом на три поколения.
Странно, что я вижу только 2 розетки (может, конечно, еще на стене, которую не видно, есть). У меня над рабочей поверхностью 8 розеток и еще 3 скрыты под столешницей, и то иногда не хватает. То есть там вряд ли ремонт под себя делали, скорее на продажу, поэтому не парились вообще.
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