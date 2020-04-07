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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3715371637173718>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:14

  Первый написав:Зображення


Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(

майнкрафт какой то
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:18

  dir написав:Вот вам. А вы говорили: https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/27/659874/

Ну так он же на голубом глазу утверждал что наша медицина готова к коронавирусу.
А теперь вдруг запуск ипотеки под 10% в разгар мирового кризиса?
Ну-ну 8)
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:25

  Yuri_T написав:
  hume написав:Рынки закрыты. Сильпо пуляет яблоки голден по 39 грн.

самое дорогое яблоко в розницу на Столичке - 22 грн.
в открытом павильоне некоторые овощи отдают даром.
рядом Метро - цены чуть выше.
плохо понимаю логику покупателей Сильпо. разве что от безлошадности.

У меня сильпо это ближайший супермаркет. Так сказать магазин у дома. И, что самое интересное, он всегда полон людей. То есть им пользуются в основном пешком, парковка сильно маленькая и на ней всегда есть места. Естественно средний чек редко когда выше 300-500 грн. Думаю из за ситуации с карантином люди уже даже и не ездят на еженедельный шопинг в ашан/метро/на столичку.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:28

  antey1969 написав:
  dir написав:Вот вам. А вы говорили: https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/27/659874/

Ну так он же на голубом глазу утверждал что наша медицина готова к коронавирусу.
А теперь вдруг запуск ипотеки под 10% в разгар мирового кризиса?
Ну-ну 8)

Шо нам уже тяжело на презентацию взглянуть?
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:28

  antey1969 написав:
  dir написав:Вот вам. А вы говорили: https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/27/659874/

Ну так он же на голубом глазу утверждал что наша медицина готова к коронавирусу.
А теперь вдруг запуск ипотеки под 10% в разгар мирового кризиса?
Ну-ну 8)

а тут як би заборонені слова які не можна вимовляти
https://elpais.com/internacional/2020-04-27/ucrania-toma-medidas-para-evitar-la-bancarrota.html
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:42

  Первый написав:Зображення


Ремонт 2020 року. За це заплачено гроші:-(

Может заказчик "откинулся с зоны" недавно :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:17

  reus написав:Может заказчик "откинулся с зоны" недавно :D

Видите варочная поверхность на 2 конфорки - это дом под посуточную аренду )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:29

А сколько надо? На 4-конфорочной плите 2 конфорки - это подставки под кастрюли и сковородки чаще всего. Двух конфорок хватает (ну разве что пару раз в год на ДР и НГ жарить/парить, и то многие от этого уже уходят), а при наличии мультиварки - так с головой. Я уже 4, наверное, никогда себе не поставлю.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:31

  Natt написав:А сколько надо? На 4-конфорочной плите 2 конфорки - это подставки под кастрюли и сковородки чаще всего. Двух конфорок хватает (ну разве что пару раз в год на ДР и НГ жарить/парить, и то многие от этого уже уходят), а при наличии мультиварки - так с головой. Я уже 4, наверное, никогда себе не поставлю.

Натт, Вы пропустили - это дом. Там всё продуманно внутри до мелочей ))) прям куда не ткни - вылазит мелочь )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:39

stm, не, я поняла, что это дом. Все равно смысла в 4 конфорках особо не вижу, если это не дом на три поколения.
Странно, что я вижу только 2 розетки (может, конечно, еще на стене, которую не видно, есть). У меня над рабочей поверхностью 8 розеток и еще 3 скрыты под столешницей, и то иногда не хватает. То есть там вряд ли ремонт под себя делали, скорее на продажу, поэтому не парились вообще.
Natt
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